啟動訪日行程　柯文哲：重點是與執行部門建立聯繫

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柯文哲說，到日本是聽比說更重要，要知道日本在想什麼，他去美國大部分的時間也是在聽對方的看法，出門多聽少說，其實見誰不重要，那只是象徵意義，與實際執行部門的關鍵者有聯絡關係比較重要，因為已有一組人先去日本，雖然行程排得很滿，但或許最後會利用空檔插入行程。
而對於民進黨與國民黨近日皆陷入性平爭議，柯文哲指出，他一開始便說相信制度、不要相信個人，衛福部應將案例蒐集出來，思考在制度上如何減少，第一是預防發生，第二是發生後如何快速處理，這比較重要，但台灣常常每次出現案子，「最多就找一個女巫來燒死」，然後什麼事都沒做，下一次又重來，欠缺系統性改進的文化。
至於民眾黨是否有類似事件？柯文哲表示，他相信到哪裡都會有，多多少少會有，看嚴重不嚴重，還有處理的速度，還有發生以後的應對機制。
柯強調，對他來講是這樣，如果有發生就開始寫SOP，就是制度怎麼規範，防止以後發生，大概社會要建立這種制度，不然每次吵一吵鬧一鬧，對整個系統也沒改進。
至於陳佩琪首度陪同出訪，陳佩琪笑說，因為兒子在日本念書，很久沒見到，如果有時間，看能不能順便聯絡兒子，但因為行程排很滿，「看兒子能否來看我們好了」，加上日本也是夫妻倆第一次出去旅行的地方，所以特別很懷念，趁這次有些假期，就陪同一起出訪。
民眾黨主席柯文哲今（4）日出訪日本，展開為期5天的訪日行程，妻子陳佩琪也首度陪同出訪。在國門前首訪時談及此次訪日行程，柯文哲表示，將比照之前的訪美行，將拜會國會、行政部門、智庫等，他認為見到誰並不重要，重點是與執行部門建立聯繫管道。
柯文哲接受媒體聯訪表示，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，雙方經貿往來密切，又是美國在亞洲重要盟邦，種種關係加起來，還是要對日本有更深刻的了解，所以日本會比照去美國般，拜訪國會、行政部門、智庫、台商及留學生，也讓日本更了解台灣的狀況。
柯文哲說，到日本是聽比說更重要，要知道日本在想什麼，他去美國大部分的時間也是在聽對方的看法，出門多聽少說，其實見誰不重要，那只是象徵意義，與實際執行部門的關鍵者有聯絡關係比較重要，因為已有一組人先去日本，雖然行程排得很滿，但或許最後會利用空檔插入行程。
而對於民進黨與國民黨近日皆陷入性平爭議，柯文哲指出，他一開始便說相信制度、不要相信個人，衛福部應將案例蒐集出來，思考在制度上如何減少，第一是預防發生，第二是發生後如何快速處理，這比較重要，但台灣常常每次出現案子，「最多就找一個女巫來燒死」，然後什麼事都沒做，下一次又重來，欠缺系統性改進的文化。
至於民眾黨是否有類似事件？柯文哲表示，他相信到哪裡都會有，多多少少會有，看嚴重不嚴重，還有處理的速度，還有發生以後的應對機制。
柯強調，對他來講是這樣，如果有發生就開始寫SOP，就是制度怎麼規範，防止以後發生，大概社會要建立這種制度，不然每次吵一吵鬧一鬧，對整個系統也沒改進。
至於陳佩琪首度陪同出訪，陳佩琪笑說，因為兒子在日本念書，很久沒見到，如果有時間，看能不能順便聯絡兒子，但因為行程排很滿，「看兒子能否來看我們好了」，加上日本也是夫妻倆第一次出去旅行的地方，所以特別很懷念，趁這次有些假期，就陪同一起出訪。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110