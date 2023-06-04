傅崐萁捲性騷風波時為「無黨籍」 國民黨：仍據事實、證據處理
媒體人董成瑜指控國民黨立委傅崐萁，曾在8年多前一場餐敘上抱住親吻他。對此，國民黨繼昨回應強調，將即刻啟動黨內性平調查機制，今（4）日則再回應，雖傅崐萁當時並非國民黨員，但仍會依據事實與證據妥適處理。
記者翁子竣／台北報導
董成瑜昨在臉書發文表示，在2014年一場餐敘上，遭到一名現為國民黨立委的前地方縣長性騷擾。此後，遭影射的傅崐萁隨即聲明回應，他從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾情事，「若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴。」
針對各界批評聲浪，國民黨昨晚間表示，堅決捍衛性別平等與女性權益，沒有模糊的空間，即刻啟動黨內性平調查機制，秉持勿枉勿縱精神，深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證據妥適處理。
此外，傅崐萁曾在未獲國民黨提名前提下，以無黨籍身分參選花蓮縣長，進而遭開除黨籍，後直至2021年才因「同舟計畫」重返藍營。
有鑑於事發時間2014年，傅崐萁未擁有黨籍身分。國民黨則回應，該民代遭指控情勢所發生之時期雖非本黨黨員，但如今該民代已重新入黨，「我們便會啟動本黨的性別平等調查機制程序，會依據事實與證據妥適處理，社會大眾跟當事人一個合理的交代。」