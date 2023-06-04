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若一但忽略脊椎的問題，遇到姿勢不對、突然的外力，就可能造成椎間盤破裂，造成急性傷害，特別是破裂的骨碎片，會卡到脊隨或左右兩側的頸部神經，導致病人感受到極度疼痛，必須要立即進行手術處理。
頸椎椎間盤破裂如何治療
謝博欽指出，脊椎破裂手術，需要把椎間盤拿掉，但空下來的位置必須要進行填塞，目前有兩種方式，一種是是做融合固定手術，將支架與骨頭融合在一起，但連接的頸椎處就不會移動，另一種則是裝設會動的人工關節，要價也較昂貴。
「一般頸椎是第五節集第六節，是活動度最大的最多的部位，所以如果傷及該處，會透過健保給付人工椎間盤的方式進行治療。」謝博欽說，人工椎間盤一顆約 25 萬元，也難怪女歌手安溥曾對歌迷表示，身上裝了比鑽石還貴的寶貝。
但即使裝了人工椎間盤，可以達到永久的效果，但根據醫學統計，但椎間盤上下節的關節需一要注意有代償影響，大約過了七至八年，椎間盤也可能無法移動，因而長出骨刺。
頸椎受傷、椎間盤突出年輕化
同時謝博欽指出，對於像女歌手安溥 42 歲的年紀乍看年輕，不至於有老年退化的問題，但是由於現代年輕人非常喜愛低頭滑手機、使用電腦，姿勢不量，對於頸椎的負荷量極大，因此越來越多 30 至 40 歲族群也有頸椎傷害困擾。
而且由於頸椎椎間盤突出的跡象不太明顯，很可能會出現頭痛等問題，容易使人忽略，因此醫師也提醒，平時需要維持保養好脊椎，維持正確姿勢，如果有不舒服的症狀記得要盡快就醫檢查，不要等到頸椎破裂才來開刀。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 安溥「頸椎軟骨破裂」得換人工關節！醫示警：頸椎傷害有年輕化趨勢