今日必吃／1元就能買到！高雄在地下午茶 只有「這時段」免排隊
在這物價齊漲的年代，新台幣1塊錢著實很難拿來買東西，甚至如果看到路邊有1塊錢可能都不想去撿拾，但在高雄，1塊錢卻能買到食物。高雄原本位在勞工公園旁的小攤商「朱爺爺QQ蛋地瓜球」，去年搬到原址對面的騎樓下，因為每顆QQ蛋只賣1塊錢，加上口味不差，仍舊每逢下午時段，總見排隊人潮，名符其實是許多高雄人的銅板美食下午茶。
記者葉盛耀/綜合報導
靠近捷運獅甲站、勞工公園旁的「朱爺爺QQ蛋地瓜球」，多年前因媒體報導，朱爺爺是為了幫朱奶奶販籌措醫藥費而辛苦販售1顆僅1元的QQ地瓜球，多年之後據傳朱奶奶已不在，但因為價格便宜、口味也不錯，依舊是人氣攤車，並且於去年遷址到原址對面的騎樓下，不用再受日曬雨淋。營業時間假日早上就開始，平日則是中午開始，建議想吃時避開下午尖峰時間，尤其2點多就過來，幾乎可享免排隊。
所謂QQ蛋也稱地瓜球，就是以地瓜加上地瓜粉、糖等為原料製作，捏成球狀後放入油鍋中油炸，並以特製器具手工壓輾，就會變成外表金黃色澤並膨脹的空心圓球。朱爺爺的QQ蛋比別人家的尺寸來得小一點，一口一顆剛剛好，放到涼了後吃起來依舊酥脆不油膩，多年來依舊1顆只賣1塊錢、沒有漲價，拿50元硬幣來買就能有兩大包，毋庸置疑是超便宜的銅板美食。除了QQ蛋，這裡也有5元的芝麻球、20元的薯條，民眾們總說朱爺爺訂這種價位堪稱佛心來著。