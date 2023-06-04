不只腸病毒！醫喊「2病毒」傳染力超強 其中1種沒藥醫：只能硬扛
隨著疫情解封、口罩政策鬆綁，過去2年許多幾乎消失的病毒開始捲土重來，如腸病毒、諾羅病毒等，都可能對孩子的健康造成威脅，小兒科醫師陳木榮則提醒，近期家長們務必小心「水痘病毒」和「輪狀病毒」，它們都具備很高的傳染力，孩子確診後會相當不舒服，除了保持良好的衛生習慣外，家長也應該盡量讓孩子施打疫苗預防才是上策。
記者張志浩/綜合報導
陳木榮表示，環境中有許多細菌病毒，有些只會造成輕微症狀，有些卻會導致孩子極度不舒服，而水痘病毒和輪狀病毒就是其中之一，「水痘病毒」除了可能透過校園群聚，讓小朋友把病毒帶回家中，也可能因為家中長輩得到帶狀疱疹（皮蛇）而傳染給小朋友，雖然大部分的小朋友滿一歲左右就接種過第一劑公費水痘疫苗，但仍有可能出現突破性感染。
陳木榮說明，接種一劑水痘疫苗的保護力僅有81%，接種兩劑水痘疫苗則可達到約92%的保護力，此外有一項台灣本土研究指出，2004年全面公費施打第一劑水痘疫苗以前，水痘感染發生率高峰期是4至5歲，全面接種第一劑水痘疫苗後，水痘感染發生率高峰期後移至5至6歲，因此衛福部建議於4至6歲入小學前，可以自費接種第二劑水痘疫苗。
至於「輪狀病毒」，陳木榮解釋，它具高度傳染力，只要10隻病毒就能感染孩子，更誇張的是，受感染兒童每公克的糞便可排出1000億隻病毒，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，除了嬰幼兒間互相傳染外，家庭成員或密切接觸者也可能感染，且孩子得了輪狀病毒，身體會極度不舒服，但目前沒有專門治療輪狀病毒的抗病毒藥劑，只能補充水分讓孩子隨著時間自行康復。