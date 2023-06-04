高鐵特區迎來首座SGS檢驗大樓 高規格住宅大樓吸粉
在現代人越來越重視居住安全、建築品質的需求下，晶悅認為，住宅大樓單單符合法規、按圖施工僅為基本，能超越標準才是真功夫。於是特別主動與全球最具公信力的SGS集團合作，從建材、工法、施工品質，針對建築物的重要環節，以嚴格縝密的態度和科學檢測方式，品管每項工程細節，提升建築品質與市場價值，更為居住安全把關。
記者陳美嘉／綜合報導
橫跨三個世紀、成立逾120年的瑞士SGS集團，集測試、驗證、檢驗、查證於一體，提供公正的第三方認證。住宅大樓的SGS檢驗分為兩類，一為針對「公設」的驗收；另一種則為檢測「各戶住家」，核查完畢後，將資料逐一紀錄造冊，並在通過檢驗後，於交屋時戶戶核發「SGS建物生產履歷」，作為建築物的查核證明，使居住者能完整瞭解建物的興建過程，實現安心居住的想望。
一般核驗所有公設的排程，都是管委會成立之後，再由管委會出資進行驗收，而「晶悅首發」卻自行負擔高額檢驗費用，聘請國際間最具公信力的SGS為公設區域做全方位檢驗，自材料到建造的各項環節中層層把關，包含石材、建材、消防設施、機電設備等，這是市場上相當難得的創舉，因此能從眾多產品中脫穎而出。
「晶悅首發」基地位於台南高鐵特區歸仁五路與高發二路口，基地面積約2,600坪，為地上13層、地下2層之建築。主力坪數為二房23~27坪、三房37~38坪，採飯店式管理服務。「晶悅首發」甫公開即備受矚目，加上「區域內首座SGS檢驗住宅」加持、精品飯店式管理與完善產品規劃，成為在地客群與園區新貴的購屋首選。