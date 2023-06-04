威廉當爸哭慘了！卓君澤爆子宮外孕危機 拜拜祈福：奇蹟發生了
體育主播卓君澤去年與男星威廉結婚，經過1年多時間「做人成功」，肚裡懷著男寶寶「小百香果」4個多月，獲得眾人祝福，不過努力備孕過程非常艱辛，一度被醫生判定可能是子宮外孕、會失去寶寶，讓卓君澤數度淚崩，直到詳細產檢後一切正常，聽到兒子強勁的心跳聲，新手爸媽倆忍不住掉淚，感謝「奇蹟真的發生了！」
記者江芷稜/綜合報導
卓君澤與威廉交往6年多，一直都很想有小孩，這2年聽從KID建議找專業醫生問診，終於順利懷上小孩，但懷孕初期胚胎很小，超音波無法照到，加上某項指數未在正常值，醫生懷疑可能是子宮外孕，要她改到別家大醫院做詳細檢查，這段期間心情非常煎熬。
她在YouTube頻道「卓卓公跨麥」發布影片，透露當時手裡準備很多驗孕棒，要送給威廉當作情人節禮物，告訴他要當爸的好消息，沒料到醫生判定可能子宮外孕，讓她數度哭到崩潰，跟威廉說「我們的禮物遲到了」，如果檢查指數不正常，可能要做人工流產，夫妻倆不知所措，還去廟裡拜拜，祈求上天賜給她一個奇蹟。
所幸卓君澤最後就醫抽血時，指數一切正常，順利聽到寶寶的心跳聲，威廉也騰出時間陪老婆產檢、照超音波，看見孩子胚胎正常、心跳聲強勁，跟「百香果」初次見面後，忍不住流下男兒淚，直呼「很神奇，這是我第一次聽到他的心跳聲，哭得滿慘的，真的喜極而泣」，未來會繼續分享新手爸媽的心聲。