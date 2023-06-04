(G)I-DLE台灣演唱會完售「10萬人搶4500張票」！主辦：確定加場

威廉當爸哭慘了！卓君澤爆子宮外孕危機　拜拜祈福：奇蹟發生了

▲廖威廉（左）與懷孕4個月的妻子卓君澤舉辦性別趴，揭曉肚裡懷的是兒子，並曝光懷孕過程艱辛，一度被判定子宮外孕。（圖／廖威廉IG）
▲廖威廉（左）與懷孕4個月的妻子卓君澤舉辦性別趴，揭曉肚裡懷的是兒子，並曝光懷孕過程艱辛，一度被判定子宮外孕。（圖／廖威廉IG）

記者江芷稜/綜合報導

體育主播卓君澤去年與男星威廉結婚，經過1年多時間「做人成功」，肚裡懷著男寶寶「小百香果」4個多月，獲得眾人祝福，不過努力備孕過程非常艱辛，一度被醫生判定可能是子宮外孕、會失去寶寶，讓卓君澤數度淚崩，直到詳細產檢後一切正常，聽到兒子強勁的心跳聲，新手爸媽倆忍不住掉淚，感謝「奇蹟真的發生了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲卓君澤當最美新娘，威廉一招打平婚禮費用。（圖／歡迎光臨公司提供）
▲卓君澤與威廉愛情長跑多年，去年舉辦婚禮。（圖／歡迎光臨公司提供）
卓君澤與威廉交往6年多，一直都很想有小孩，這2年聽從KID建議找專業醫生問診，終於順利懷上小孩，但懷孕初期胚胎很小，超音波無法照到，加上某項指數未在正常值，醫生懷疑可能是子宮外孕，要她改到別家大醫院做詳細檢查，這段期間心情非常煎熬。

▲威廉（左）、卓君澤（右）做人成功。（圖／威廉臉書）
▲威廉（左）、卓君澤（右）５月宣布做人成功。（圖／威廉臉書）
她在YouTube頻道「卓卓公跨麥」發布影片，透露當時手裡準備很多驗孕棒，要送給威廉當作情人節禮物，告訴他要當爸的好消息，沒料到醫生判定可能子宮外孕，讓她數度哭到崩潰，跟威廉說「我們的禮物遲到了」，如果檢查指數不正常，可能要做人工流產，夫妻倆不知所措，還去廟裡拜拜，祈求上天賜給她一個奇蹟。

▲卓君澤透露懷孕初期不穩定，被判定可能子宮外孕，有可能要人工流產。（圖／翻攝卓卓公跨麥YouTube頻道）
▲卓君澤透露懷孕初期不穩定，被判定可能子宮外孕，有可能要人工流產。（圖／翻攝卓卓公跨麥YouTube頻道）
所幸卓君澤最後就醫抽血時，指數一切正常，順利聽到寶寶的心跳聲，威廉也騰出時間陪老婆產檢、照超音波，看見孩子胚胎正常、心跳聲強勁，跟「百香果」初次見面後，忍不住流下男兒淚，直呼「很神奇，這是我第一次聽到他的心跳聲，哭得滿慘的，真的喜極而泣」，未來會繼續分享新手爸媽的心聲。


恭喜！威廉做人成功迎來「蜜月寶寶」　老婆卓君澤已懷孕4個月

郭碧婷遛小孩！被形容「仙氣全消失」　粉絲力挺：美女還是美女

蔡阿嘎緊急撤片道歉！點名日本5家地雷店難吃　還在店內大肆批評

獨／《人選之人》編劇簡莉穎反擊貝嶺是性騷慣犯：他做太多了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀