五度闖關環評再延宕！「四接東移」爭議吵什麼？

新光金改選在即！吳東進盼與吳東亮坐下談　但明兄弟同台有變數

▲新光金控6月9日股東會，將進行董事改選，也掀起經營權之爭。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控6月9日股東會，將進行董事改選，也掀起經營權之爭。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控將於6月9日舉行股東會，並進行董事改選，以大股東洪文棟之子、現任董事洪士琪為首的改革派，結合台新金董事長吳東亮等部分吳家家族及其他創始股東，挑戰以新光金前董座吳東進為首的公司派，並開展委託書徵求大戰，也讓兄弟經營權之爭再上演。據了解，目前改革派大勝拿下近4成委託書，吳東進改打「親情牌」，盼跟吳東亮坐下來談。由於吳東亮明（5）日將獲台北醫學大學頒發名譽博士，吳東進承諾觀禮，晚上也還有一場晚宴，兩人有望見面，只是親近吳家相關人士今日向《NOWnews今日新聞》透露，由於吳東亮沒有邀請弟弟吳東昇，吳東進也不想出席，讓兄弟兩人改選前同台現身仍有變數。

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新光金6月9日股東會將改選12席一般董事、3席獨立董事，公司派、改革派也展開委託書徵求大戰，據悉，目前改革派取得20萬位股東、38％的委託書，加計原本持股的7%，等於拿下45%，而公司派只取得1.5萬位股東、3.8％的委託書，若加上原本持股14％，也僅近18％，也就是說，改革派只要再拿下10％的外資，即拿下2/3股權。

也因為公司派選情告急，距離改選只剩下不到1周時間，吳東進改打「親情牌」，甚至傳再找台新軍師「吳統雄」能促成「進亮會」，希望雙方坐下來和談。不過，改革派代表、新光金董事洪士琪已對外表示，兩人見面不就有金金分離的疑慮嗎？他認為現在把問題又移轉到兄弟之爭，沒人理他這個改革派，從頭到尾都是他，他也不會跟他們協商，一定會堅持走到6月9日。

至於吳東進與吳東亮兩兄弟是否可能見面？據了解，即便兩兄弟如果沒有在這兩天會面，明日吳東亮將獲台北醫學大學頒發名譽博士學位，吳東亮也邀請大哥、也是新光集團的大家長吳東進出席觀禮，兄弟兩人可望在明日同台現身。

但據親近吳家相關人士今日向《NOWnews今日新聞》透露，原本吳東進已答應出席觀禮，畢竟這是家族的榮耀，但後來發現另一個弟弟吳東昇沒受邀，因此也不想出席，目前親友仍持續勸進，畢竟身為新光集團大家長，這是家族榮耀、也是他展現高度、氣度的時候，而且新光金改選與弟弟獲頒榮譽博士是兩回事，應該公私分離，據了解，吳東進有被勸服，只是畢竟距離明天還有一段時間，他會不會出席觀禮仍有變數。

親近吳家人士也強調，雖然兄弟爭奪新光金經營權戰況激烈，但其實吳東亮一直都很尊重大哥吳東進，這次獲頒榮譽博士學位除寄發邀請函給大哥，還請人再跟吳東進再確認，只是明天到底會不會出席？還是要看吳東進最後決定。不過，據了解，明天兩人有兩次見面機會，一次就是在下午台北醫學大學頒授名譽博士學位給吳東亮時，另一次則是傍晚由吳東亮作東宴客，吳東進也有獲邀出席，若吳東進出席，兄弟兩還是有機會見面。

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