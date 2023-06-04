泰劇《以愛》組合BKPP來台灣！7年交情「每天都有貼心小舉動」
泰國男星Billkin、PP Krit以BL劇《以你的心詮釋我的愛》走紅亞洲，被粉絲暱稱為BKPP組合，2人今（4）日在台灣舉行BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023，受訪提到入行前就認識的7年情誼，Billkin透露PP每天都有貼心小舉動。
記者羅凌筠/台北報導
被問到誰先主動認識對方？2人有默契互指，都不承認是自己先開口，Billkin笑著補充，因為PP用一些「小手段」引人注意，所以的確是Billkin主動找他聊天，「PP非常討人喜歡，不只是外表可愛而已，他非常貼心，很為人著想，靠近他的時候感覺很舒服。」
PP提到與Billkin認識7年，因為Billkin是完美主義者，做事情很會計劃，認真把每個工作做到完美，最大的優點就是把事情處理得非常好，「已經不知道我們這樣的關係要去哪裡找，如果過了10、20年還可以繼續工作，也是人生中很特別的夥伴，我會很開心。」
2人為了這次見面會的歌曲討論很久，Billkin說自己很喜歡PP的歌，像是《FIRE BOY》凸顯了PP個性跟品味，在視覺和態度上都把屬於PP的氣勢展現出來，PP也說Billkin花很多時間在做EP，在5首歌內把自己的故事很鮮明的呈現給聽眾。