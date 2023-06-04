汪小菲失聯第5天！葛斯齊找到人了「他在吃藥控制情緒」：很揪心
汪小菲自從和大S（徐熙媛）離婚後，暴走、罵人、失言等脫序行徑不斷，喜怒無常，日前發文稱前妻「是個好人，這十幾年我知道」，要外界別再關注兩人，隨後刪文，最近一次直播帶貨又情緒失控暴怒，而後關掉手機，音訊全無，資深狗仔葛斯齊昨（3）日透露，已經聯繫上汪小菲本人，「他告訴我有在吃藥控制（情緒）。」
記者楊穎軒／綜合報導
上個月30日，汪小菲司機在朋友圈發訊息，透露老闆最近不會使用手機，有事情請跟他聯絡，他會代為轉達，對此，葛斯齊在微博發「尋人啟事」調侃：「汪總你還好嗎？難道是抖音給你的打擊太大？！竟連手機都不要了！你沒有老婆，沒有手機，不過你還有我！現在手機都不用了，那我怎麼找你？」
5天後，葛斯齊在直播中表示，已經和汪小菲取得連絡，對方似乎因為情緒問題正在接受治療，「他要告訴我，他有在吃藥控制」，葛斯齊坦言聽了有些揪心，「小菲哥跟我講這件事的時候，其實我心裡滿揪痛的，就有錢也不會快樂，你明白那意思嗎？」並推測汪小菲刪掉聲援大S貼文的舉動，「他只要發微博又開始撤文，那表示他最近又開始生病了！」
不少網友關心汪小菲的身心狀況，「大家都善良點吧，不要去網暴別人了」、「就是抑鬱症，發病的時候會情緒不受控制，很可憐的」、「不要引導網暴」、「他的個性一直都如此，若能看醫控制，是真的要就醫了，免得傷人傷己」，不過也有人無感，「別忘了汪小菲之前是怎麼公開說他前妻和小姨子用藥的那些惡毒行為，現在換他自己承受」、「一切都是反噬」！
※【NOWnews 今日新聞
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