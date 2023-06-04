王思佳壞脾氣「女兒神複製」還丟東西！老公嘆：怎麼跟媽媽一樣
藝人王思佳近日受邀上節目《小明星大跟班》，身為新手媽媽的Sandy猜測很多媽媽應該都被這句話惹怒過：「有一種說小孩體質問題是媽媽害的，像是『都是因為妳懷孕吃冰，他氣管才會不好』。」這話讓王思佳深有同感：「什麼都怪我們，還有他們講得很輕鬆，好像在點餐一樣說『我要一個男的』。」但吳宗憲卻好奇問王思佳：「那妳老公會怪妳說『都是妳每次跟別人吵架，孩子脾氣也變壞』嗎？」王思佳立馬笑回：「沒有，但我女兒只要丟東西、發脾氣，他就會說『怎麼跟媽媽一樣壞脾氣』。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sandy對於被問到「小孩為什麼哭」很無奈：「我現在就在這個深淵當中，小孩有時候就是沒來由地哭，那旁邊的人一直問為什麼？這就沒有答案啊，他就是要哭！」王思佳則分享她的止哭妙招：「他哭一定有原因跟理由，所以你如果check完所有流程他還在哭，他可能要的是陪伴，那我們家是有育兒神曲，我女兒一聽到Hip-Hop的歌就會瞬間安靜。」吳宗憲則說自己碰到小孩哭鬧，都是靠抓癢來分散小孩的注意力，但這方法卻被Sandy打槍：「我覺得這招很爛，你就是愛亂講，所以到現在還在幫鹿希派擦屁股。」此話一出，吳宗憲竟一時語塞：「反正他已經去害《營業中》了。」
王思佳則透露老公Joe曾說過一句話讓她很在意：「剛生完肚子還很大，躺在床上就擠出一團肉，他撇一眼說『其實妳一直這樣也沒關係』，那我就很敏感的叫他直接講清楚！」Joe趕緊解釋：「看到她努力恢復產前身材，我不知道能幫上什麼忙，就去Google該怎麼做，Google說要支持老婆，所以我看她很在意肚子，才想說『就算真的沒有改變，我也愛妳』。」但王思佳認為：「女生會覺得你假裝沒看見就好，因為我們會記得這件事，不用你還特別拿出來討論。」吳宗憲則好奇Sandy是否能接受老公這樣說？Sandy秒答：「孩子那麼小就沒有爸爸是可以的嗎？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。