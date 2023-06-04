文化成年禮金倒數2天！APP明上架供下載 6／6正式領用
專屬18-21歲青年1200點成年禮金領用倒數最後2天，文化部今（4）日表示，APP將於明日8點於App Store（ios）及Google Play（Android）上架，而且文化幣APP不只是點數支付系統，也提供各種藝文消費訊息、表演藝術青年席位搜尋等，建議可於上架時即刻下載瀏覽、鎖定目標，待6月6日8點正式領用後，手刀註冊立即搶票。此外，文化部另公布消費每滿200點就可立即抽獎的好康優惠，總計20萬組，最高獎項500點。
記者顏真真／台北報導
文化部長史哲上任以後，即提出加碼原發放18歲成年禮金至18-21歲政策，除了密集的會議討論、進度控管，系統面也進行史無前例的校園使用者封測，在獲得92%的高滿意度後，APP系統即將於明日正式上架。
除了系統面外，為讓成年禮金發揮更大效益，文化部也陸續推出獨立書店消費2點送1點、表演藝術專屬青年席位享5折以下優惠、電影院國片限定加碼「青春限定獨享優惠」等好康。隨著發放倒數第2天，文化部再推出「消費滿200就可抽」的最大優惠。
文化部說明，成年禮金單筆消費每滿200點即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數不限，抽獎結果將於系統馬上呈現並立即可用，獎項包含5000組500點、20000組300點、40000組100點、135000組50點文化幣，總計20萬組的文化幣點數，等著青年朋友放大自己的點數。
文化部表示，在校園封測的過程中，青年朋友除了對系統提出不少新世代的使用觀點，也對於成年禮金的消費模式有許多自主的看法，而能在消費時立即有機會獲得放大點數，更是青年朋友覺得最為新奇有趣及期待的好康措施。這些回饋意見，雖然讓部長史哲不禁笑說，「我們這些設計成年禮金政策的大人，其實是離青年最遙遠的一群人」，但也促使文化部要努力達成青年朋友的願望清單。