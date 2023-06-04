《閃電俠2》劇本曝2英雄續演 導演力挺伊薩米勒：沒人演得比他好
DC英雄力作《閃電俠》國內外試映會口碑爆棚，「閃電俠」伊薩米勒先前曾捲入多起負面醜聞，引發外界抗議要求換角，對於本片即將上映，導演安迪馬希提上節目力挺他：「我不覺得有人能演得像他一樣好！」外媒也爆料，《閃電俠2》劇本已經完成，2名英雄將繼續演出。
記者黃雅琪/綜合報導
「閃電俠」伊薩米勒曾捲入私闖民宅、失控傷人等事件，引發外界不滿要求換角，事後他坦承心理生病並公開道歉：「最近經歷了一段嚴重的危機，我終於明白自己受到嚴重的心理健康問題影響，已經開始接受治療。我想向所有對我過去行為感到不安與擔憂的人道歉，我會全心投入治療，讓自己的生活回到健康、安全、有成效的正軌上。」
《閃電俠》導演安迪馬希提近日上節目《The Discourse》透露，未來如果開拍續集的話，他不希望伊薩米勒被換角，並大力稱讚他：「我不覺得有人能演得像他一樣好！」導演認為，其他版本的閃電俠詮釋得很好，但這個版本的閃電俠，伊薩米勒演得很棒，在本片中的兩個「閃電俠」貝瑞就像是為他量身打造的角色一樣。
根據《Variety》報導，《閃電俠2》的劇本已經完成，如果確定要開拍續集電影的話，華納兄弟影業也傾向於採用它，該劇本將沿用麥可基頓飾演的「蝙蝠俠」、莎夏卡耶飾演的「超少女」；報導還指出，屆時《閃電俠》在洛杉磯舉行首映，伊薩米勒僅會低調亮相但不接受訪問。《閃電俠》6月14日在台灣上映。