罕見強勁沙塵暴肆虐開羅　陸橋招牌砸死人

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這場沙塵暴另造成3人死亡，迫使蘇伊士運河（Suez Canal）經濟區和紅海的兩個港口關閉，暫停一切海上航行和活動。埃及當局表示，當時港口的海面風力達6級強風，浪高3至4公尺之間。
另外，開羅－蘇伊士沙漠公路上還被一大片的黃土沙牆遮掩，駕駛人驚慌失措，紛紛調頭折返和逆行，以防被捲入沙塵暴內。這場沙塵暴導致部分地區完全失去視野。受影響最嚴重的地區是開羅、蘇伊士、伊斯梅利亞（Ismailia）和西奈半島。
環境部長福葉德（Yasmine Fouad）警告，環境部預測，開羅、北海岸和上埃及的某些地區在3日會持續出現強風和更多沙塵暴的極端天氣。埃及氣象局（EMA） 建議民眾在接下來的兩天內儘量避免外出，在戶外要佩戴口罩，避免陽光直射，以免因強風、沙塵暴和部分地區超過攝氏40度的熱浪招致危險。
據埃及衛生部稱，沙塵暴經常導致開羅居民出現呼吸系統問題和過敏現象，鼻膜薄者也容易流鼻血。
埃及每年都會出現的沙塵暴季節被稱為「康辛」（Khamsin），這個名字的原意為阿拉伯語的「50」，意指每年風期約為50天，間歇性發生在冬末和夏初，但一般是從4月初開始到5月中結束。2日這場沙塵暴，不僅出現得晚，連規模都極為罕見驚人。
「康辛」也稱為「黎凡特」（Levant），是一種非常乾燥、炎熱的風，而且夾帶大量灰塵和沙子，以極快的速度（時速最高可達140公里）從南（撒哈拉沙漠）向東南吹，影響埃及和地中海沿岸東部國家。
當沙漠上空的空氣強烈加熱，導致低層大氣變得不穩定時，這種不穩定性混合對流層中層的強風，便開始向下吹向地表，在地表形成更強烈的風。一場沙塵暴通常可能會持續3到4天。風停後，建物、汽車和物體表面都會沉積一層細沙。這種現象也間接影響到埃及的傳統建物和服飾外觀，常以灰土色系為主，類似昆蟲偽裝保護色的概念。
當風吹過時，區域的濕度會降到5%以下，導致天氣極度乾燥，甚至影響到電氣設備性能。
據埃及氣象局歷史資料，30年來最嚴重的沙塵暴發生於 1997年5月2日。當時風暴時速為97公里，多起路樹和廣告招牌傾倒，並短暫關閉開羅國際機場。沙塵暴將天空從灰色變為紅色，再轉為詭異的白色，許多地方的能見度降至零，造成至少8人死亡和數十人受傷。（編輯：韋樞）1120604