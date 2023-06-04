籃籃與李多慧首次同台尬舞！爆「壓力大到失眠」：逼死我
韓國啦啦隊人氣女神李多慧與「Rakuten Girls」樂天女孩隊長籃籃日前合體上八大電視《娛樂百分百》，這是兩人首度在綜藝節目同台熱舞。節目中，李多慧加碼準備韓國大勢女團(G)I-DLE歌曲進行性感SOLO舞蹈，舞蹈老師出身的《娛樂百分百》主持人賴晏駒看到李多慧的表演，搞笑怒丟主持板喊：「我很妒忌！」籃籃則自曝，因為要跟李多慧一起跳舞壓力大到失眠，簡直快逼死她，「前一天我練舞練到凌晨2點半，為的就是希望讓自己今天的表演能看起來從容一點，也立誓今天不可以變成伴舞」。
記者郭佩蓉/綜合報導
八大綜合台《娛樂百分百》明（5）日晚間八點播出「貳拾捌娛樂公司」單元，邀請來賓李多慧、籃籃、許凱皓、宇慶、艾莉兒、張灝、曉帆，為了讓觀眾透過螢幕欣賞李多慧精湛舞藝，節目安排隨機音樂舞蹈測驗、舞蹈表演以及肢體遊戲等環節。經過多輪演出後，《娛樂百分百》主持人黃偉晉大讚李多慧表情管理到位、舞蹈動作很乾淨，聽到主持人的誇獎，李多慧露出嬌羞表情，而賴晏駒則忍不住妒忌說：「我看到李多慧我會怕，因為她舞蹈動作太乾淨。」李多慧隨即邀賴晏駒一同跳舞，只見賴晏駒邊說：「壓力好大！」還作勢想逃出攝影棚，但現場一放音樂，賴晏駒則立刻大秀個人舞技，言行不一笑翻所有人。
另外，節目安排另類「比手畫腳」遊戲，李多慧照著隊友指示，用肢體詮釋蠍子、章魚等動物，過程中不時流露呆萌表情，女神一舉一動都成全場焦點。節目錄製尾聲時，黃偉晉、賴晏駒佩服李多慧敬業表現，賴晏駒不禁讚嘆：「李多慧的表情真的是每一刻都沒有放鬆，感覺即使是攝影師狂拍，也都不會有醜照片。」《娛樂百分百》每週一至週五晚間八點在八大綜合台首播。