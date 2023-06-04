(G)I-DLE台灣演唱會完售「10萬人搶4500張票」！主辦：確定加場

小編不會PS「狂用徐乃麟肖像」！本尊8字質問　千人朝聖：有聲音

▲菜鳥小編多次使用徐乃麟肖像，釣出本尊質問8個字。（圖／NOWnews資料照）
▲菜鳥小編多次使用徐乃麟肖像，釣出本尊質問8個字。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

徐乃麟（乃哥）縱橫演藝圈40年，拿過2座金鐘綜藝節目主持人獎，在圈內地位崇高，近日有粉專菜鳥小編因為不會用photoshop，重複使用乃哥的照片，焦急地發文詢問網友該怎麼辦，意外釣出徐乃麟本人回應，引來上千位網友朝聖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼徐乃麟是演藝圈大前輩。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
▲▼徐乃麟是演藝圈大前輩。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
▲▼徐乃麟是演藝圈大前輩。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
以電競、實況、影音討論為內容的粉專「遊戲大亂鬥」，一名3日剛到職的小編，似乎不太會用修圖軟體，臉書上每篇發文的主圖，左上角都出現徐乃麟眼神凌厲的照片，引發網友熱議：「乃哥的起源，往後看每一篇封面圖都有乃哥」、「乃哥大亂鬥」、「乃哥無所不在」、「乃哥的靈壓」、「相澤南退役，乃哥表達強烈不滿」、「不知道小編學會P圖要等到什麼時候，會把這件事情本身變成一個新聞嗎」、「乃哥不錄了」、「乃哥失控的多重宇宙」、「乃哥要變成浮水印了嗎」、「笑死！乃哥到底要不要P掉」！

▲小編不明原因無法把左上角徐乃麟照片修掉，意外引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書遊戲大亂鬥）
▲小編不明原因無法把左上角徐乃麟照片修掉，意外引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥臉書）
該小編甚至直接在留言區委屈求救，「第一天上班，Photo也太難用，怎麼把乃哥拿掉」、「主要4我還沒看到有人回我問的...」、「沒辦法用志祺把乃哥蓋掉..（暈）」，小編還特地到徐乃麟的臉書留言表示：「乃哥因為發你的文，結果關不掉你的頭，今天整天文章都有你，跟你告知一下，不好意思。」結果引來徐乃麟回應：「你懂不懂敬老尊賢！」

▲小編重複使用徐乃麟照片，親自向本尊道歉，乃哥逗趣回覆。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
▲小編重複使用徐乃麟照片，親自向本尊道歉，乃哥逗趣回覆。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）
網友看到本尊現身笑翻，「有聲音欸」、「乃哥別生氣，反過來想，免費廣告耶」、「超級好笑」、「我今天在健身房一直想到乃哥我整個沒力」、「請幫我們新小編加薪」、「小編出道即巔峰」，小編後來又傳私訊跟徐乃麟道歉，對方回「OK的，免費給你們用三天」，還追蹤起該粉專，讓小編直呼：「一人一追（徐乃麟臉書），幫小編贖罪」、「乃哥這算原諒我了？」有人說：「會不會這以後變迷因」、「乃哥經過輸不起的事件後，整個人忽然佛起來，認真滿可愛的」！

徐乃麟兒子「跳級耶魯大學博士班」畢業了　父子合照激帥

徐乃麟突喊「外面假貨很多」疑指王思佳　曝老婆私下買包習慣

雞排妹、于美人投誰？徐乃麟7字回應　讚藝人從政「她」最有水準

林襄首登《天才衝衝衝》快被逼哭！徐乃麟狠虧：拜託妳不是花瓶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀