小編不會PS「狂用徐乃麟肖像」！本尊8字質問 千人朝聖：有聲音
徐乃麟（乃哥）縱橫演藝圈40年，拿過2座金鐘綜藝節目主持人獎，在圈內地位崇高，近日有粉專菜鳥小編因為不會用photoshop，重複使用乃哥的照片，焦急地發文詢問網友該怎麼辦，意外釣出徐乃麟本人回應，引來上千位網友朝聖。
記者楊穎軒／綜合報導
以電競、實況、影音討論為內容的粉專「遊戲大亂鬥」，一名3日剛到職的小編，似乎不太會用修圖軟體，臉書上每篇發文的主圖，左上角都出現徐乃麟眼神凌厲的照片，引發網友熱議：「乃哥的起源，往後看每一篇封面圖都有乃哥」、「乃哥大亂鬥」、「乃哥無所不在」、「乃哥的靈壓」、「相澤南退役，乃哥表達強烈不滿」、「不知道小編學會P圖要等到什麼時候，會把這件事情本身變成一個新聞嗎」、「乃哥不錄了」、「乃哥失控的多重宇宙」、「乃哥要變成浮水印了嗎」、「笑死！乃哥到底要不要P掉」！
該小編甚至直接在留言區委屈求救，「第一天上班，Photo也太難用，怎麼把乃哥拿掉」、「主要4我還沒看到有人回我問的...」、「沒辦法用志祺把乃哥蓋掉..（暈）」，小編還特地到徐乃麟的臉書留言表示：「乃哥因為發你的文，結果關不掉你的頭，今天整天文章都有你，跟你告知一下，不好意思。」結果引來徐乃麟回應：「你懂不懂敬老尊賢！」
網友看到本尊現身笑翻，「有聲音欸」、「乃哥別生氣，反過來想，免費廣告耶」、「超級好笑」、「我今天在健身房一直想到乃哥我整個沒力」、「請幫我們新小編加薪」、「小編出道即巔峰」，小編後來又傳私訊跟徐乃麟道歉，對方回「OK的，免費給你們用三天」，還追蹤起該粉專，讓小編直呼：「一人一追（徐乃麟臉書），幫小編贖罪」、「乃哥這算原諒我了？」有人說：「會不會這以後變迷因」、「乃哥經過輸不起的事件後，整個人忽然佛起來，認真滿可愛的」！