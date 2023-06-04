(G)I-DLE台灣演唱會完售「10萬人搶4500張票」！主辦：確定加場

小S狂賀女兒韓國舞蹈賽奪冠！網笑：國際巨星地位不保

▲小S（左）與大女兒許曦文（右）感情很好，女兒遺傳她的藝術基因，經常參加跳舞比賽奪獎。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）
▲小S（左）與大女兒許曦文（右）感情很好，女兒遺傳她的藝術基因，經常參加跳舞比賽奪獎。（圖／翻攝Elly 許曦文臉書）

記者江芷稜/綜合報導

綜藝一姊小S愛跳國標舞，經常在節目上大秀舞技，3個女兒遺傳母親的良好基因，加上從小接受栽培，有專業老師指導，在許多舞蹈比賽都斬獲豐富，小S今（4）日曬出大女兒Elly（許曦文）在韓國舞蹈比賽獲得第一名照片，直呼「你們都很棒喔，媽媽已哭」！粉絲連聲道恭喜，幽默說女兒表演出色，小S國際巨星地位可能不保。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲許曦文登上雜誌封面，媽媽小S一直陪伴拍攝。（圖／Bella儂儂雜誌提供）
▲許曦文登上雜誌封面，媽媽小S一直陪伴拍攝。（圖／Bella儂儂雜誌提供）
▲小S大女兒Elly許曦文擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲小S大女兒Elly許曦文擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲小S女兒許曦文在《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（圖／奇蹟映畫所提供）
▲小S女兒許曦文在新戲《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（圖／奇蹟映畫所提供）
許曦文從小練舞，曾獲團體現代舞金牌，跳躍、翻滾、旋轉、一字馬都難不倒她，小S只要有空都會陪女兒比賽，平時也會叮嚀女兒的舞步，親自示範給她們看，Elly曾說：「媽媽會叫我跳舞給她看，她很要求腳尖的線條，會很激動，『腳尖！許曦文腳尖！』」爸爸則會鼓勵她，「上台不要緊張，盡力做到最好。」

▲小S（左）有空的話，都會陪大女兒Elly許曦文參加舞蹈比賽。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）有空的話，都會陪大女兒Elly許曦文參加舞蹈比賽。（圖／翻攝自小S臉書）
▲Elly許曦文舞姿曼妙，參加舞蹈比賽是常勝軍。（圖／翻攝自小S臉書）
▲Elly許曦文舞姿曼妙，參加舞蹈比賽是常勝軍。（圖／翻攝自小S臉書）
青出於藍勝於藍，Elly在2018年時參加雙人爵士舞及多人嘻哈舞蹈比賽，得了兩面金牌，大S當時對小S說「你女兒舞感已超越你了，各個方面！」讓她開心又忌妒，小S說：「我一方面以女兒為榮，一方面也蠻想飛踢大S的！當母親真矛盾啊！」還想辦媽媽舞蹈比賽找大S對決，勝負欲很強。 

▲小S女兒Elly許曦文（左）在韓國參加舞蹈比賽獲得第一名。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S女兒Elly許曦文（左）在韓國參加舞蹈比賽獲得第一名。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S曬出女兒Elly許曦文在韓國參加舞蹈比賽領獎的畫面。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S曬出女兒Elly許曦文在韓國參加舞蹈比賽領獎的畫面。（圖／翻攝自小S臉書）
小S近日風光陪二女兒Lily（許韶恩）參加畢業餐會，兩人打扮得光鮮亮麗，相處就像姊妹淘一樣親近。這次女兒Elly在韓國舞蹈比賽獲獎，網友開玩笑說「小S國際巨星地位不保，快要被超越了」、「太棒了！越來越欣賞小S這一家！」、「太棒了，女兒真優秀」，娛樂圈大姊大藍心湄也留言「不容易啊……優秀的一家人，棒棒」！


小S「完全沒有偽裝」現身二女兒畢業餐會　12萬人歎：媽媽太搶眼

小S節目鬧大了！詩亞被罵藝人病想不開　怒撕Pag提告妨害名譽

具俊曄親餵大S吃飯「就像寶寶」寵妻無上限！小S加碼爆私下模樣

蔡阿嘎緊急撤片道歉！點名日本5家地雷店難吃　還在店內大肆批評

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀