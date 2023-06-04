小S狂賀女兒韓國舞蹈賽奪冠！網笑：國際巨星地位不保
綜藝一姊小S愛跳國標舞，經常在節目上大秀舞技，3個女兒遺傳母親的良好基因，加上從小接受栽培，有專業老師指導，在許多舞蹈比賽都斬獲豐富，小S今（4）日曬出大女兒Elly（許曦文）在韓國舞蹈比賽獲得第一名照片，直呼「你們都很棒喔，媽媽已哭」！粉絲連聲道恭喜，幽默說女兒表演出色，小S國際巨星地位可能不保。
記者江芷稜/綜合報導
許曦文從小練舞，曾獲團體現代舞金牌，跳躍、翻滾、旋轉、一字馬都難不倒她，小S只要有空都會陪女兒比賽，平時也會叮嚀女兒的舞步，親自示範給她們看，Elly曾說：「媽媽會叫我跳舞給她看，她很要求腳尖的線條，會很激動，『腳尖！許曦文腳尖！』」爸爸則會鼓勵她，「上台不要緊張，盡力做到最好。」
青出於藍勝於藍，Elly在2018年時參加雙人爵士舞及多人嘻哈舞蹈比賽，得了兩面金牌，大S當時對小S說「你女兒舞感已超越你了，各個方面！」讓她開心又忌妒，小S說：「我一方面以女兒為榮，一方面也蠻想飛踢大S的！當母親真矛盾啊！」還想辦媽媽舞蹈比賽找大S對決，勝負欲很強。
小S近日風光陪二女兒Lily（許韶恩）參加畢業餐會，兩人打扮得光鮮亮麗，相處就像姊妹淘一樣親近。這次女兒Elly在韓國舞蹈比賽獲獎，網友開玩笑說「小S國際巨星地位不保，快要被超越了」、「太棒了！越來越欣賞小S這一家！」、「太棒了，女兒真優秀」，娛樂圈大姊大藍心湄也留言「不容易啊……優秀的一家人，棒棒」！