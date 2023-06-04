拒一中、九二共識　賴清德籲莫忘六四「維護中華民國方法要對」

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針對基礎建設，賴清德說，未來會在行政院設立一個機制來加強與地方政府的合作關係，建立一個法制來進行區域聯合。現在區域聯合治理是縣市長的會議，沒辦法發揮充分的功能。所以建立一個制度，由中央來幫助地方，用這個平台促成縣市間的合作，才能有辦法解決南投和其他縣市面臨的基礎建設不足的問題。
今日是逢六四天安門事件34周年，賴清德表示，在1989年6月4日中國發生天安門事件，中國的大學生要求中國政府要民主化、第二要求中國政府要開放言論自由和新聞自由、第三要求中國政府要建立公平正義的制度、第四要中國政府改革貪污的種種問題，但是結果卻是用戰車回應學生的要求，提及那張照片大家記憶很清楚，有一個學生很勇敢站在戰車前面，「這是1989年中國政府面對六四天安門事件的態度。」
賴清德指出，次年台灣也發生野百合學運，上萬的學生在自由廣場要求政府解散國民大會，廢除臨時條款，要求政府舉辦國是會議，讓全台灣人可以針對國家發展作討論，另外也要求政府要公布台灣政治經濟改革。當時前總統李登輝邀請學生到總統府，承諾學生每一件改革建議。
賴清德指出，經過那麼多年，兩個國家的發展可以清楚看得到，中國因為鎮壓學生運動，現在比過去情形還要惡化。但台灣現在民主成績，根據《經濟學人》評比，台灣民主是全世界前十名，亞洲第一名，自由之家評比94分，更是亞洲數一數二。
賴清德強調，一定要堅持民主自由的制度，最好的方式就是要確保自己的主權，維護中華民國的存在，方法要對，「不能接受一個中國原則，不能接受九二共識。」