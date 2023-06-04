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拒一中、九二共識　賴清德籲莫忘六四「維護中華民國方法要對」

▲賴清德出席南投縣信賴之友會成立大會，提及勿忘六四，強調維護中華民國的存在方法要對，不能接受一中原則與九二共識。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德出席南投縣信賴之友會成立大會，提及勿忘六四，強調維護中華民國的存在方法要對，不能接受一中原則與九二共識。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（4）日出席南投縣信賴之友會成立大會，致詞時提及六四天安門事件，強調要堅持民主自由的制度，最好的方式就是要確保自己的主權，維護中華民國的存在，方法要對，不能接受一個中國原則，不能接受九二共識。

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賴清德指出，未來自己將是台灣的總鋪師，菜會一道一道的上，對於南投縣，地方好山好水，觀光是要優先推動的產業，交通就非常重要，除了公路還有軌道建設，他在行政院長任內投入了幾十億的經費，就是要讓南投的觀光更好。也建議交通部，將中彰投月票可以納入台灣好行，可以開闢更多路線，竹山和彰化也可以向南到雲林的斗六，可以把觀光路線，利用軌道建設及公路便利串連起來。

針對基礎建設，賴清德說，未來會在行政院設立一個機制來加強與地方政府的合作關係，建立一個法制來進行區域聯合。現在區域聯合治理是縣市長的會議，沒辦法發揮充分的功能。所以建立一個制度，由中央來幫助地方，用這個平台促成縣市間的合作，才能有辦法解決南投和其他縣市面臨的基礎建設不足的問題。

今日是逢六四天安門事件34周年，賴清德表示，在1989年6月4日中國發生天安門事件，中國的大學生要求中國政府要民主化、第二要求中國政府要開放言論自由和新聞自由、第三要求中國政府要建立公平正義的制度、第四要中國政府改革貪污的種種問題，但是結果卻是用戰車回應學生的要求，提及那張照片大家記憶很清楚，有一個學生很勇敢站在戰車前面，「這是1989年中國政府面對六四天安門事件的態度。」

賴清德指出，次年台灣也發生野百合學運，上萬的學生在自由廣場要求政府解散國民大會，廢除臨時條款，要求政府舉辦國是會議，讓全台灣人可以針對國家發展作討論，另外也要求政府要公布台灣政治經濟改革。當時前總統李登輝邀請學生到總統府，承諾學生每一件改革建議。

賴清德指出，經過那麼多年，兩個國家的發展可以清楚看得到，中國因為鎮壓學生運動，現在比過去情形還要惡化。但台灣現在民主成績，根據《經濟學人》評比，台灣民主是全世界前十名，亞洲第一名，自由之家評比94分，更是亞洲數一數二。

賴清德強調，一定要堅持民主自由的制度，最好的方式就是要確保自己的主權，維護中華民國的存在，方法要對，「不能接受一個中國原則，不能接受九二共識。」

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