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自由車／太平山挑戰賽　前勁車隊黃冠霖陡坡處猛攻、單飛奪冠

▲男子組第一名黃冠霖。自行車騎士協會提供
▲男子組第一名黃冠霖。自行車騎士協會提供

運動中心/綜合報導

「2023太平山自行車挑戰賽」於太平山腳下的「土場林鐵紀念公園」起跑，依序由競賽組、挑戰組陸續出發。活動起點的「土場」海拔近400米，一路爬升1588公尺至海拔1972公尺的「見晴懷古步道」，最終由前勁車隊黃冠霖在陡坡處發動攻擊加速甩開Christian Trenchev，一路穩定輸出獨推，以1小時8分19秒進入終點奪冠！第二、第三名則由Bryton Racing Team吳之皓、TRIGON FACTORY RACING徐御凱拿下。

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中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示：「太平山全程的坡度2%-12%，蜿蜒上坡共計22.1公里，跟北宜公路的平均5%的坡度相比，太平山是另一個更高等級的爬坡挑戰騎乘。路線中途經過的髮夾彎多達24個，一路蜿蜒曲折，相當考驗參加者的爬坡能力。」

競賽組比賽開始通過放行點後，選手互相試探鬥智鬥勇形成12人左右的領先集團，首先由TRIGON FACTORY RACING的加拿大籍車手Christian Trenchev、前勁車隊黃冠霖、Bryton Racing Team吳之皓發動攻擊，但隨即遭後方集團吞沒。

比賽進入1/3處，由黃冠霖及Christian Trenchev 突圍領先，兩人一路領先到海拔1200公尺的白嶺巨木，前勁車隊黃冠霖在陡坡處發動攻擊，策略成功，率先頂達終點。

女子組在落後男子組領先選手約2公里的後方，由程秀如及劉予倫一路保持領先，最後程秀如以1小時23分37秒進入終點，劉予倫則以3分鐘之差獲得亞軍。

聯合國大會於 2018 年宣布每年的 6 月 3 日為「世界自行車日」，由波蘭裔美國社會科學家 Dr. Leszek Sibilski 發起推動設立，旨在讓世界上所有人享受自行車這項低碳環保永續的運動。本次「2023太平山自行車挑戰賽」共有五百多位車友報名，一起熱血挑戰太平山，在世界自行車日當天，享受太平山世界級的森林美景！

中華民國自行車騎士協會長期推動自行車全民運動，下半年即將登場的還有6/26「臺灣KOM夏季登山王之路」、9/16 「環大臺北自行車挑戰」、10/27「臺灣 KOM 自行車登山王挑戰」、11/11「南投世紀百K挑戰」、12/9「花蓮太平洋盃自行車賽」等活動。

▲2023太平山自行車挑戰賽。自行車騎士協會提供
▲2023太平山自行車挑戰賽。自行車騎士協會提供
男子組總排名前六名成績：

1 56 黃冠霖 TWN 前勁車隊01:08:19.71

2 66 吳之皓 TWN Bryton Racing Team 01:09:23.66

3 38 徐御凱 TWN TRIGON FACTORY RACING 01:09:24.32

4 39 邱正昕 TWN Bryton Racing Team 01:10:04.72

5 52 Christian Trenchev CAN TRIGON FACTORY RACING 01:10:05.95

6 196 詹濠源 TWN 01:12:51.61

女子組總排名前六名成績：

1 824 程秀如 TWN  01:23:37.83

2 825 劉予倫 TWN  01:26:40.49

3 801 邱聖芯 TWN Bryton Racing Team 01:30:26.38

4 820 林怡伶 TWN 哥倫布咖啡組 01:32:37.74

5 802 許書瑋 TWN 悠活單車 01:37:00.28

6 815 陳玟韻 TWN TRIGON FACTORY RACING 01:38:05.30

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