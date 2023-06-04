自由車／太平山挑戰賽　前勁車隊黃冠霖陡坡處猛攻、單飛奪冠

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競賽組比賽開始通過放行點後，選手互相試探鬥智鬥勇形成12人左右的領先集團，首先由TRIGON FACTORY RACING的加拿大籍車手Christian Trenchev、前勁車隊黃冠霖、Bryton Racing Team吳之皓發動攻擊，但隨即遭後方集團吞沒。
比賽進入1/3處，由黃冠霖及Christian Trenchev 突圍領先，兩人一路領先到海拔1200公尺的白嶺巨木，前勁車隊黃冠霖在陡坡處發動攻擊，策略成功，率先頂達終點。
女子組在落後男子組領先選手約2公里的後方，由程秀如及劉予倫一路保持領先，最後程秀如以1小時23分37秒進入終點，劉予倫則以3分鐘之差獲得亞軍。
聯合國大會於 2018 年宣布每年的 6 月 3 日為「世界自行車日」，由波蘭裔美國社會科學家 Dr. Leszek Sibilski 發起推動設立，旨在讓世界上所有人享受自行車這項低碳環保永續的運動。本次「2023太平山自行車挑戰賽」共有五百多位車友報名，一起熱血挑戰太平山，在世界自行車日當天，享受太平山世界級的森林美景！
中華民國自行車騎士協會長期推動自行車全民運動，下半年即將登場的還有6/26「臺灣KOM夏季登山王之路」、9/16 「環大臺北自行車挑戰」、10/27「臺灣 KOM 自行車登山王挑戰」、11/11「南投世紀百K挑戰」、12/9「花蓮太平洋盃自行車賽」等活動。
男子組總排名前六名成績：
1 56 黃冠霖 TWN 前勁車隊01:08:19.71
2 66 吳之皓 TWN Bryton Racing Team 01:09:23.66
3 38 徐御凱 TWN TRIGON FACTORY RACING 01:09:24.32
4 39 邱正昕 TWN Bryton Racing Team 01:10:04.72
5 52 Christian Trenchev CAN TRIGON FACTORY RACING 01:10:05.95
6 196 詹濠源 TWN 01:12:51.61
女子組總排名前六名成績：
1 824 程秀如 TWN 01:23:37.83
2 825 劉予倫 TWN 01:26:40.49
3 801 邱聖芯 TWN Bryton Racing Team 01:30:26.38
4 820 林怡伶 TWN 哥倫布咖啡組 01:32:37.74
5 802 許書瑋 TWN 悠活單車 01:37:00.28
6 815 陳玟韻 TWN TRIGON FACTORY RACING 01:38:05.30