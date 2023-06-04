失業率又新高！河南百日行動促畢業生就業　要「動態清零」無職者

我是廣告 請繼續往下閱讀
方案指出，「百日衝刺」期間，各高校要重點針對2023 年多數畢業生受疫情影響外出實習機會相對較少、若干畢業生升學失利、部分畢業生「求穩」和「慢就業」等情況，分類指導，採取有效措施引導畢業生積極求職、盡早就業。
此外，方案強調要重點幫助求職受阻的畢業生，針對有就業意願但在求職中屢屢受挫、尚未落實崗位的畢業生及時跟進。並要求要確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業生去向落實率高於全省平均水平，有就業意願和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向，零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生「動態清零」。
根據中國國家統計局數據，反映青年就業情況的16至24歲人口失業率，從4月的18.2%升至5月的18.4%，接近整體城鎮調查失業率的4倍，連續2個月創2018年有這項統計以來新高。《大河報》曾報導指出，河南省人力資源和社會保障廳黨組書記、廳長張國偉表示，今年河南高校畢業生將達87萬，再創歷史新高。加上未就業非應屆畢業生，中國的就業持續保持嚴峻態勢。
在結束新冠肺疫情限制措施後，再次聽到「動態清零」，讓不少中國網友議論紛紛。有網友批評關鍵還是在於就業市場職位少；也有人表示，「只會說一些新名詞，『靈活就業、動態清零」，失業就失業，沒工作就沒工作，說出來這麼難嗎？」；有網友更諷刺「一看見動態清零就緊繃了起來，該不會要整個就業碼？」
《自由亞洲電台》報導，旅美時政評論家王劍將河南省的行動稱為「劣化施政」。王劍表示，「其實我們都知道，包括河南省委、省政府，包括省委書記樓陽生都很清楚，現在大學生找不到工作不是因為有工作他們找不到，而是根本就沒有工作。」
旅美時事評論人士橫河指出，政治動員以解決就業讓他想起毛澤東時期的上山下鄉運動，「當地政府就是完成一個任務。因為當前對中共來說社會不穩定因素就是社會問題，特別是年輕人。」
王劍認為，這種行政指令無法解決大學生就業問題，最終只會為了保證當地政府的政績而在數據上弄虛作假。通過美化數據來粉飾太平，只會進一步激化社會矛盾。
全美學自聯理事陳闖創向《自由亞洲電台》表示，就業難並非是短暫問題，在接下來的五年裡，失業率一路高走將成為可以預見的重大社會問題，政治動員並非解決辦法。「這種運動式的手法是中共治國一貫的辦法，第二是達不到目標，現在經濟形勢這麼差。只能說把數據做得好像達到一個目標，但有什麼實際效果呢？」陳闖創直言，「這些人是不是有工作本身對習近平不重要，重要的是有沒有挑戰他的安全。」