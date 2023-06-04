林利霏賣台北千萬豪宅「搬去台東」原因曝光！鬆口小甜甜近況
藝人林利霏今（4）日出席醫美容脂針代言記者會，她以一席金色深V禮服亮相，氣色、狀態絕佳，不過因為高跟鞋太高，在台上不慎跌倒，讓她受到不小驚嚇，不過還好沒有受傷扭到腳。她受訪時透露即將在下個月舉家搬到台東生活，也早就把台北新店的千萬豪宅賣掉，原因則是因為女兒，更鬆口好友小甜甜的近況。
記者郭佩蓉/台北報導
林利霏先前曾上節目透露與老公的房事「一年4次」，今日則透露雖然和老公都很忙，但還是「有維持」，與老公關係依舊很好，並不是只是交功課而已。她也透露為了即將上小學的女兒，和老公下個月要搬到台東生活，「台東好山好水、地方又大，學校一學期不貴，雖沒比公立便宜，但比私立便宜，8月底開學，是體制外的學校，我女兒的個性比較適合體制外的教育方式，因為她個性活潑、很有主見，體制內的學校對她來說就會比較辛苦」。
她也透露為了搬去台東，早已計畫了三年，也在今年2月就將位於台北新店的房子賣掉，接著在台東市買新房，「一個禮拜就賣掉，那個時間脫手，時間點剛剛好。地比臺北大，地很大，住的地方沒有很大」，被問到台北房子賣掉會不會感到可惜，她則認為不會，因為若要回台北工作，還是有住的地方，女兒大一點若想回台北讀大學也可以，但近十年就是會定居在台東。
最後，被問到好友小甜甜的近況，林利霏也表示自己有關心小甜甜，但其他不方便多說，「畢竟我不是她本人，她最近很好啊，最近比較沒聯絡，因為都各忙各的，有看她臉書、IG，都不錯」，至於先前小甜甜開直播，情緒有點失控，林利霏也替她說話，「太氣了啦，氣過頭就會這樣，她的朋友，大家都很關心她」。