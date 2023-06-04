王丹遭校友指控性騷擾！清大人社系學會：調查完成前應暫停開課

清大人社院學士班系學會聲明全文如下：
本系系友2023年6月3日在其個人臉書公開陳述，於2010年疑似遭遇到當年任教本系的某位兼任客座教師性騷擾事件。清大人社系學會（以下簡稱本會）支持被行為人挺身而出說明事件原委，理解被行為人事發當時的情緒和反應。本會將盡全力協助被行為人提出性平申訴、轉介心理諮商資源或法律協助資源，並持續監督本校各校級組織和教學單位的因應策略與改善措施。
目前本校已針對該起校園性平事件進行校安通報，性平會將依法對該起性平事件啟動調查程序。本會將要求校方與性平會主動聯繫曾修習該名兼任客座教師開授課程之學生和助教，並提供正式申訴管道的相關資訊給曾經修課的學生和助教。雖然該名教師與本校目前並沒有聘任關係，本會現任會長林芝婷已於6月3日與該名教師之擬聘單位聯繫，初步了解該教學單位的後續行動與相應行政程序。
另外，本會也要大力呼籲，在性平會調查程序完成之前，該教學單位應暫停該名教師下學期擬開授的課程，盡力降低學生之人身風險，積極維護學生的受教權，建構安全友善的學習環境。
自創系至今，清大人社即致力推動自由開放的學習風氣，並努力營造性別友善的學習場域。本會為保障全體學生之學習權益、人身安全、性自主權等基本權益，我們共同呼籲臺灣社會應該正視性犯罪對任何人所造成的傷害，我們更不容許校方各級單位忽視全體學生的學習權益。
最後，有相關經歷的同學或系友需要支持，本會將協助通報性平會，陪伴其完成正式申訴流程。若有需要心理諮商資源，將聯繫諮商中心提供服務。如需要法律資源，會要求學校提供諮詢和協助。面對強大的社會結構，請你記得和相信——人社人的支持網絡足夠堅韌，足夠讓我們共同編織成一股抵抗與改變的力量。你，不是孤單一人。
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