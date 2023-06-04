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談首次參選立委被唱衰！蔣萬安勉勵畢業生堅定信念

▲台北市長蔣萬安出席世新大學畢業典禮，並勉勵畢業生堅定信念、勇往直前。（圖／中央社）
▲台北市長蔣萬安出席世新大學畢業典禮，並勉勵畢業生堅定信念、勇往直前。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者許秩維台北4日電）台北市長蔣萬安今天受邀參加世新大學畢業典禮，他分享首次參選立委不被看好和被唱衰的經驗，勉勵畢業生別在意外界看法，堅定信念並勇往直前，終會達成目標。

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世新大學111學年畢業典禮訂於今年6月3日、4日，共分為5場次，今天下午舉行新聞傳播學院第2場次畢業典禮，邀請蔣萬安擔任演講嘉賓，勉勵畢業生。

蔣萬安表示，自己也有家人是世新大學新聞傳播學院畢業，他以世新校友的家人身分參加畢業典禮，別具意義；世新大學以傳播起家，並透過紮實的訓練，培養很多優秀人才，他的團隊有兩名副發言人，也是世新傳播學院畢業。

蔣萬安並分享自己的失業經歷，他在美國擔任律師時，是外人眼中的「人生勝利組」，卻因碰到金融海嘯而被裁員，領失業救濟金，後來他留下1週緩衝時間，交接好手邊的案子和業務，與同事及長官交換聯繫方式並道別，後來找工作或事業上遇到困難時，也獲得過去同事與老闆的協助。

他以此勉勵畢業生，挫折是人生必經的，但不要忘記對生活、喜愛事物的熱忱，「面對挫折的態度，決定你未來人生的視野、格局和高度」。

蔣萬安提到，回台灣後繼續擔任律師，後來決定投身選舉，首次參選立委，各界都不看好，很多人唱衰，但他加倍努力，1天當2天用，跑遍大街小巷、追著垃圾車跑，向民眾拜票，後來通過黨內初選，更贏得選舉進入立法院。

蔣萬安表示，追求夢想、朝目標邁進的過程，一定會有很多人不看好，冷嘲熱諷或酸言酸語，但不要介意，要相信自己，堅定信念並勇往直前，有一天會達到目標，朝理想邁進。

他以蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2005年於史丹佛大學畢業典禮演講時的結語Stay Hungry、Stay Foolish勉勵畢業生，追求目標要有飢渴的態度，主動積極爭取，除了謙虛，也要保持憨直的態度，別在意外界看法，堅持夢想、展翅高飛，成為自己想成為的樣子。（編輯：管中維）1120604

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