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喊性騷擾「絕不寬貸」針對傅崐萁？侯友宜：要嚴格標準檢驗自己

▲傅崐萁遭指控曾涉性騷擾一名女性媒體人，侯友宜隨即喊話黨中央絕不寬貸；對此，侯今被問是否針對傅崐萁？他回應，對性騷擾一定要嚴格標準檢驗自己。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.04）
▲傅崐萁遭指控曾涉性騷擾一名女性媒體人，侯友宜隨即喊話黨中央絕不寬貸；對此，侯今被問是否針對傅崐萁？他回應，對性騷擾一定要嚴格標準檢驗自己。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.04）

記者翁子竣／台北報導

國民黨立委傅崐萁近來捲入性騷擾疑雲，國民黨2024總統參選人侯友宜隨即發聲呼籲黨中央，絕不能輕忽此事，應主動針對舉報內容，積極調查，立即處理，絕不寬貸。對此，侯友宜今（4）日受訪被問到，絕不寬貸是否針對傅崐萁？他表示，對於性騷擾一定要嚴格標準檢驗自己，任何政黨都不可妥協。

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媒體人董成瑜指控傅崐萁，曾在8年多前一場餐敘上抱住親吻他，傅崐萁則澄清，他從政20年以來，從未有利用權力關係對於女性或下屬有任何性騷擾情事，「若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴」

侯友宜今則表示，對任何政黨、對任何人，性騷擾這件事一定嚴格標準檢驗自己，相對的任何政黨絕不可以妥協、調查屬實，絕對以高標準方式看待，絕不寬貸。

不過，8年前傅崐萁並無國民黨籍身分，是否認為要溯及既往？侯友宜回應，不管任何黨籍，每個政黨要採取更嚴格的標準看待，這標準要經過立即處理、展開調查，並讓調查結果清楚告訴民眾，對所有調查不斷要快、要清楚，用高標準檢驗自己，讓所有人一視同仁，才是性別平權最重要的方向。

此外，談到1989年爆發「六四天安門事件」，並於今正式邁向34週年。侯友宜指出，讓他們感念台灣在自由民主人權走過幾10年，因為大家努力才有今天，今天能夠深化自由民主，更能讓人權大步往前走，是他們共同的信念。

侯友宜強調，台灣已實施民主很久，反而他最近卻看到很多都是專制，一個政黨決定所有事；國民黨很多黨派在年初就提出，性騷擾機制是否要好好檢討，讓機制能夠更完整，但執政黨居然反對，無法保護到受害者，這是一種專制，也是讓人遺憾的一件事。

侯友宜說，民主自由的深化，絕對是所有黨派不但要有共識外，更重要是在性別平等、世界潮流人權、自由民主底下，更大幅的前進，應該要深刻反省，不要阻礙性別平權。

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