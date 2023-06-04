喊性騷擾「絕不寬貸」針對傅崐萁？侯友宜：要嚴格標準檢驗自己

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侯友宜今則表示，對任何政黨、對任何人，性騷擾這件事一定嚴格標準檢驗自己，相對的任何政黨絕不可以妥協、調查屬實，絕對以高標準方式看待，絕不寬貸。
不過，8年前傅崐萁並無國民黨籍身分，是否認為要溯及既往？侯友宜回應，不管任何黨籍，每個政黨要採取更嚴格的標準看待，這標準要經過立即處理、展開調查，並讓調查結果清楚告訴民眾，對所有調查不斷要快、要清楚，用高標準檢驗自己，讓所有人一視同仁，才是性別平權最重要的方向。
此外，談到1989年爆發「六四天安門事件」，並於今正式邁向34週年。侯友宜指出，讓他們感念台灣在自由民主人權走過幾10年，因為大家努力才有今天，今天能夠深化自由民主，更能讓人權大步往前走，是他們共同的信念。
侯友宜強調，台灣已實施民主很久，反而他最近卻看到很多都是專制，一個政黨決定所有事；國民黨很多黨派在年初就提出，性騷擾機制是否要好好檢討，讓機制能夠更完整，但執政黨居然反對，無法保護到受害者，這是一種專制，也是讓人遺憾的一件事。
侯友宜說，民主自由的深化，絕對是所有黨派不但要有共識外，更重要是在性別平等、世界潮流人權、自由民主底下，更大幅的前進，應該要深刻反省，不要阻礙性別平權。