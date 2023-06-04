台鐵南平萬榮雙軌化工程完成履勘　啟用後可增班次、縮短交會時間

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有關「營運前須改善事項」部分，將函請鐵道局及台鐵局確認辦理完成改善，並俟改善情形報部核准後，方得通車營運；「一般注意改善事項」則請鐵道局及台鐵局持續辦理改善並自行列管，至「後續建議改善事項」則請鐵道局及台鐵局辦理後續工程或改善設施時參考辦理。
這次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。履勘模擬演練情境為南下列車於鳳林站開車前，鳳義里（三）平交道發現小客車熄火卡在軌道上，同時發生計軸系統故障及中央行車控制（CTC）系統無法控制等情形，於平交道障礙消除及CTC恢復控制期間的列車調度、系統切換與重置等緊急應變處理。今日模擬演練順利完成。
交通部表示，這次履勘範圍是台東線南平至萬榮間雙軌化工程，長約9.6公里，且經鐵道局及台鐵局完成自主檢查、聯合檢查及履勘前缺失改善，依「鐵路運輸系統履勘作業要點」第3點規定，確認已達營運要件，5月8日報請交通部派員履勘。
交通部隨即籌組履勘小組，由路政司林司長福山擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請3位專家學者組成，經5月25日完成履勘形式審查，經5月29日召開履勘前置會議，鐵道局及台鐵局於會中表示業已完成履勘前應改善事項，經履勘委員討論後於年6月3日至4日辦理此案履勘作業。