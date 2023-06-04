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軒尼詩x文華東方「微醺下午茶」嚐XO干邑甜點　唐寧茶酒這間暢飲

▲文華東方青隅跨界聯名軒尼詩Hennessy，X.O微醺干邑下午茶品嚐白蘭地甜點、鹹點。TWININGS則與寒舍艾麗合推醺享寧夏茶酒暢飲等。（圖／記者蕭涵云攝）
▲文華東方青隅跨界聯名軒尼詩Hennessy，X.O微醺干邑下午茶品嚐白蘭地甜點、鹹點。TWININGS則與寒舍艾麗合推醺享寧夏茶酒暢飲等。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台北文華東方酒店一樓的「青隅」，跨界聯名軒尼詩Hennessy打造「X.O微醺干邑下午茶」，又美又香的白蘭地甜點、酒漬葡萄乾司康皆相當討喜，連搭配的鹹點也表現不俗。而TWININGS唐寧茶則與寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧合作，推出「蘊茶午漾」午茶組及「醺享寧夏」茶酒暢飲專案。

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台北文華東方酒店「青隅」，每每推出聯名下午茶作品，總以出色的造型和精緻口感，令女性趨之若鶩。這次是首次與酒品合作，跨界聯名軒尼詩Hennessy打造「X.O微醺干邑下午茶」。難得的是，這一次合作的餐點口味多元、份量兼具，鹹食、甜點的表現甚至難分軒輊，相當難得。

▲「青隅」聯名軒尼詩「X.O微醺干邑下午茶」，鹹食、甜點到調飲都出色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「青隅」聯名軒尼詩「X.O微醺干邑下午茶」，鹹食、甜點到調飲都出色。（圖／記者蕭涵云攝）
行政西點主廚趙崇曦從軒尼詩X.O作為發想創意的起點，上演所有女性無一不愛的繽紛甜點之作，呼應干邑白蘭地花果香與辛甜味的「干邑白蘭地巧克力杏桃蛋糕」、一口吃下泡芙和馬卡龍的「干邑白蘭地聖安娜」，尤其「青隅」備受歡迎的司康，還特別提供原味及酒漬葡萄乾兩款選擇，口感香潤的司康再抹上自製果醬與凝脂奶油，在唇齒間沁溢淡雅酒香。

▲「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」第一層迷人甜點，精緻地讓人捨不得吃下肚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「軒尼詩X.O微醺干邑下午茶」第一層迷人甜點，精緻地讓人捨不得吃下肚。（圖／記者蕭涵云攝）
再搭配饒富春夏香甜滋味的「榛果果仁糖起司蛋糕」、「楓糖藍莓塔」以及「橙花草莓蛋糕佐黑胡椒餅乾」，交織豐富滋味。而搭配的鹹點也表現不俗，爐烤鴨肉捲、法式燉牛舌塔、大蝦米脆片、蘑菇鹹派、炙燒鮪魚醃漬蘿蔔捲與甜豆鮮蔬黃瓜凍，適度以鹹香轉化味蕾。

▲第二層酒香四溢的甜點，唇齒留香，迷人微醺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲第二層酒香四溢的甜點，唇齒留香，迷人微醺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲青隅還特別打造一款酒漬葡萄乾司康，風味獨特。（圖／記者蕭涵云攝）
▲青隅還特別打造一款酒漬葡萄乾司康，風味獨特。（圖／記者蕭涵云攝）
除了青隅特選茶品，更有4款軒尼詩X.O夏日精選調酒、單杯精選香檳、或Hennessy X.O可一起啜飲，其中Hennessy Chamomile、Hennessy Mule，清爽微醺的香韻十分迷人。另有經典下午茶及文華魚子醬下午茶可選，每位1,580元+10%起；文華餅房也同步推出軒尼詩X.O限定聯名糕點、馬卡龍與巧克力禮盒。

▲第三層鹹點表現不俗，讓人意猶未盡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲第三層鹹點表現不俗，讓人意猶未盡。（圖／記者蕭涵云攝）
台北文華東方酒店即日起至6月20日，更推出「微醺城市．淬鍊經典」住房專案，凡入住即可獲贈軒尼詩X.O干邑700ml乙瓶及軒尼詩聯名巧克力9入乙盒的專屬迎賓禮，還可受邀參與限量席次的「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」等多項禮遇，每房每晚5萬1500元+15.5%起。

▲台北文華東方酒店與軒尼詩聯手推出「微醺城市．淬鍊經典」限量住房專案，可入住寬達33坪的行政大道套房，並獲贈軒尼詩專屬迎賓獻禮。（圖／文華東方酒店提供）
▲台北文華東方酒店與軒尼詩聯手推出「微醺城市．淬鍊經典」限量住房專案，可入住寬達33坪的行政大道套房，並獲贈軒尼詩專屬迎賓獻禮。（圖／文華東方酒店提供）
另外，英國皇室御用茶品TWININGS唐寧茶，則與寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧合作，即日起至7月31日每日下午3點至5點推出「蘊茶午漾」午茶組，包含3款特製茶風甜點及3款鹹食，再搭配果香冰茶或唐寧經典熱茶，每位780元+10%；凡點用下午茶組並至飯店七樓戶外泳池打卡拍照，分享至Instagram限時動態或貼文，即有機會獲得「唐寧精美永生花」杯。

而晚間7點至凌晨12點則提供The Terrace首席調酒師，以6種不同的唐寧鉑金及經典系列茶款，設計而成的「醺享寧夏」茶酒暢飲，雙人打卡優惠價1399元+10%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲TWININGS唐寧茶x寒舍艾麗酒店「蘊茶午漾」下午茶組。（圖／寒舍艾麗酒店提供）
▲TWININGS唐寧茶x寒舍艾麗酒店「蘊茶午漾」下午茶組。（圖／寒舍艾麗酒店提供）
▲點用「醺享寧夏」茶酒暢飲，可以優惠價680元+10％加購「綜合台式滷味集」。（圖／寒舍艾麗酒店提供）
▲點用「醺享寧夏」茶酒暢飲，可以優惠價680元+10％加購「綜合台式滷味集」。（圖／寒舍艾麗酒店提供）

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