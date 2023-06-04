軒尼詩x文華東方「微醺下午茶」嚐XO干邑甜點　唐寧茶酒這間暢飲

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行政西點主廚趙崇曦從軒尼詩X.O作為發想創意的起點，上演所有女性無一不愛的繽紛甜點之作，呼應干邑白蘭地花果香與辛甜味的「干邑白蘭地巧克力杏桃蛋糕」、一口吃下泡芙和馬卡龍的「干邑白蘭地聖安娜」，尤其「青隅」備受歡迎的司康，還特別提供原味及酒漬葡萄乾兩款選擇，口感香潤的司康再抹上自製果醬與凝脂奶油，在唇齒間沁溢淡雅酒香。
再搭配饒富春夏香甜滋味的「榛果果仁糖起司蛋糕」、「楓糖藍莓塔」以及「橙花草莓蛋糕佐黑胡椒餅乾」，交織豐富滋味。而搭配的鹹點也表現不俗，爐烤鴨肉捲、法式燉牛舌塔、大蝦米脆片、蘑菇鹹派、炙燒鮪魚醃漬蘿蔔捲與甜豆鮮蔬黃瓜凍，適度以鹹香轉化味蕾。
除了青隅特選茶品，更有4款軒尼詩X.O夏日精選調酒、單杯精選香檳、或Hennessy X.O可一起啜飲，其中Hennessy Chamomile、Hennessy Mule，清爽微醺的香韻十分迷人。另有經典下午茶及文華魚子醬下午茶可選，每位1,580元+10%起；文華餅房也同步推出軒尼詩X.O限定聯名糕點、馬卡龍與巧克力禮盒。
台北文華東方酒店即日起至6月20日，更推出「微醺城市．淬鍊經典」住房專案，凡入住即可獲贈軒尼詩X.O干邑700ml乙瓶及軒尼詩聯名巧克力9入乙盒的專屬迎賓禮，還可受邀參與限量席次的「軒尼詩『共覓和諧之境』奢華干邑品鑑體驗」等多項禮遇，每房每晚5萬1500元+15.5%起。
另外，英國皇室御用茶品TWININGS唐寧茶，則與寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧合作，即日起至7月31日每日下午3點至5點推出「蘊茶午漾」午茶組，包含3款特製茶風甜點及3款鹹食，再搭配果香冰茶或唐寧經典熱茶，每位780元+10%；凡點用下午茶組並至飯店七樓戶外泳池打卡拍照，分享至Instagram限時動態或貼文，即有機會獲得「唐寧精美永生花」杯。
而晚間7點至凌晨12點則提供The Terrace首席調酒師，以6種不同的唐寧鉑金及經典系列茶款，設計而成的「醺享寧夏」茶酒暢飲，雙人打卡優惠價1399元+10%。
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