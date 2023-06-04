Q3法說前空窗期！法人續看好AI族群　綠電儲能亦可望獲資金青睞

信用卡固樁卡位戰！國泰CUBE卡刷出近千億　富邦Costco卡破百萬張

▲好市多Costco聯名卡易主，也引爆國泰世華銀行與台北富邦銀行的信用卡固樁卡位戰。（示意圖／NOWnews資料照）
▲好市多Costco聯名卡易主，也引爆國泰世華銀行與台北富邦銀行的信用卡固樁卡位戰。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

好市多Costco聯名卡換人發，也引爆國泰世華銀行、台北富邦銀行的信用卡大戰。北富銀今（2023）年2月初開始發卡，即便8月8日才能在賣場使用，短短發卡3個月已突破百萬。至於國泰世華銀行也全力「固樁」留客，強打CUBE卡，截至今年4月，CUBE卡流通卡數近500萬，刷卡消費金額更已逼近千億，占國泰世華整體簽帳金額逾4成5，挹注今年前4月全卡刷卡金額突破2千億，也讓全行信用卡流通卡數衝破千萬張，讓國泰世華銀維持「刷卡王」及國銀「發卡王」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰世華銀行資深副總經理鄭有欽表示，CUBE卡結合CUBE App創造4大權益可天天切換的回饋型態，不僅將回饋主導權交還給客戶，也創造每一權益方案各等同一張卡片的經營模式，目前也有近500萬的龐大卡友基礎，因此，每個權益的推出易受到合作夥伴的支持，像是2022年下半年推出的「集精選」即與零售通路合作，讓客戶享有通路與銀行提供的優惠，而此一新型態聯名卡合作概念，創造極佳的市場競爭力與業務佳績。

▲在失去Costco好市多聯名卡發行權後，國泰世華銀行全力衝刺CUBE卡，流通卡數已近500萬，刷卡消費金額更已逼近千億。（圖／國泰世華銀行提供）
▲在失去Costco好市多聯名卡發行權後，國泰世華銀行全力衝刺CUBE卡，流通卡數已近500萬，刷卡消費金額更已逼近千億。（圖／國泰世華銀行提供）
此外，國泰世華觀察，截至目前，CUBE卡友在「樂饗購」的消費金額及切換率，均為4種權益中最高，分析原因主要以百貨、餐廳、外送平台、國內藥妝及國內品牌服飾為主的回饋通路，滿足民眾食衣住行育樂中「食」與「衣」的生活需求。若適逢週年慶或特殊節日如過年、母親節等，卡友切換至「樂饗購」的頻次更明顯增加。以2022年第4季為例，「樂饗購」權益的刷卡動能便較前一季成長超過30%，表示卡友已習慣隨著消費場域切換至適用的權益方案，取得較佳的小樹點回饋。 

百貨通路也一直都是國泰世華卡友喜愛的消費場域之一，根據國泰世華銀行統計，全行刷卡金額中，百貨類別就占將近1成，其中卡友消費動能最強的前3大百貨，分別為遠東SOGO百貨、新光三越百貨及遠東百貨，且平均超過6成卡友使用CUBE卡進行百貨消費，展現其於百貨通路的強勢性。

▲台北富邦銀行Costco聯名卡上市第112天就突破百萬卡量，也創下台灣信用卡史上最快破百萬卡記錄。（圖／台北富邦銀行提供）
▲台北富邦銀行Costco聯名卡上市第112天就突破百萬卡量，也創下台灣信用卡史上最快破百萬卡記錄。（圖／台北富邦銀行提供）
在國泰世華銀行全力固椿留客之際，北富銀Costco聯名卡今年2月上市後，卡量也快速飆升，上市第112天就突破百萬卡量，創下台灣信用卡史上最快破百萬卡記錄。北富銀分析原因，一方面是提供較前一代聯名卡高一倍的店內消費回饋權益，會員換卡意願高，不少卡友覺得既然都要辦，不如提早行動還能享受早鳥回饋；另一方面，為強化用卡體驗，自上市起就推出相當豐富的精選通路優惠，例如因應疫後旅遊需求復甦，像在2月到4月期間提供精選旅行社或航空公司消費5%回饋，購買高鐵票也有最高12%回饋，大幅拓展卡片使用場景，不僅贏得既有會員的好評，更吸引不少尚未加入好市多會員的民眾同步辦卡及入會。

進一步觀察富邦Costco聯名卡近3個月簽帳狀況，消費筆數及簽帳金額都因應發卡量有快速成長，平均每月可創下高達超過3倍以上的成長。從消費類型來看，截至4月底，飯店住宿餐飲、旅遊、交通加油等與旅遊出行相關的消費居大宗，約占整體簽帳金額4成左右，百貨、超市賣場及一般購物約占近3成。

好市多卡易主！富邦市占將挺進第二　中信金總座不擔心

巷仔內／好市多、星宇掀戰火　銀行信用卡保位戰開打

海外神卡無腦刷　赴日旅遊選對信用卡最高賺18%現金回饋

國泰世華CUBE卡Q1刷出700億紀錄　「優惠45678」好評延長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀