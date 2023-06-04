信用卡固樁卡位戰！國泰CUBE卡刷出近千億　富邦Costco卡破百萬張

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此外，國泰世華觀察，截至目前，CUBE卡友在「樂饗購」的消費金額及切換率，均為4種權益中最高，分析原因主要以百貨、餐廳、外送平台、國內藥妝及國內品牌服飾為主的回饋通路，滿足民眾食衣住行育樂中「食」與「衣」的生活需求。若適逢週年慶或特殊節日如過年、母親節等，卡友切換至「樂饗購」的頻次更明顯增加。以2022年第4季為例，「樂饗購」權益的刷卡動能便較前一季成長超過30%，表示卡友已習慣隨著消費場域切換至適用的權益方案，取得較佳的小樹點回饋。
百貨通路也一直都是國泰世華卡友喜愛的消費場域之一，根據國泰世華銀行統計，全行刷卡金額中，百貨類別就占將近1成，其中卡友消費動能最強的前3大百貨，分別為遠東SOGO百貨、新光三越百貨及遠東百貨，且平均超過6成卡友使用CUBE卡進行百貨消費，展現其於百貨通路的強勢性。
在國泰世華銀行全力固椿留客之際，北富銀Costco聯名卡今年2月上市後，卡量也快速飆升，上市第112天就突破百萬卡量，創下台灣信用卡史上最快破百萬卡記錄。北富銀分析原因，一方面是提供較前一代聯名卡高一倍的店內消費回饋權益，會員換卡意願高，不少卡友覺得既然都要辦，不如提早行動還能享受早鳥回饋；另一方面，為強化用卡體驗，自上市起就推出相當豐富的精選通路優惠，例如因應疫後旅遊需求復甦，像在2月到4月期間提供精選旅行社或航空公司消費5%回饋，購買高鐵票也有最高12%回饋，大幅拓展卡片使用場景，不僅贏得既有會員的好評，更吸引不少尚未加入好市多會員的民眾同步辦卡及入會。
進一步觀察富邦Costco聯名卡近3個月簽帳狀況，消費筆數及簽帳金額都因應發卡量有快速成長，平均每月可創下高達超過3倍以上的成長。從消費類型來看，截至4月底，飯店住宿餐飲、旅遊、交通加油等與旅遊出行相關的消費居大宗，約占整體簽帳金額4成左右，百貨、超市賣場及一般購物約占近3成。