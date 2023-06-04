林靖恩喝醉大鬧還喊「K粉」！李坤城兒曝光錄音檔求助：需就醫
今年4月因大腸癌病逝的台灣知名作詞人李坤城，生前與小40歲妻子林靖恩大談「爺孫戀」引起關注，近日李坤城兒子李卓軒公開槓上「後母」林靖恩，指控對方在父親過世後偽造文書，如今還霸佔李家老家。如今李卓軒又曝光錄音檔，內容則是林靖恩情緒不穩，在家大吵大鬧，甚至喊「K粉」2字，最後驚動管理員報警處理，因此他認為林靖恩有必要就醫，深怕她狀況愈來愈嚴重，也呼籲林爸爸趕緊出面協助。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《TVBS新聞網》報導，從李卓軒提供的音檔可以得知，林靖恩因為在家摔東西大吵大鬧，影響到鄰居安寧，因此管理員只好報警，不過當警察、救護車到場後，她又不願跟著走。後來李卓軒上樓查看，詢問林靖恩心情是否不好，她回答：「是。因為你骨灰（李坤城骨灰有一部分放在家中）沒撒乾淨，我在想是不是K粉。」李卓軒則回應：「程序就是這樣，剩下的就是紀念。」
李卓軒隨後進屋，發現屋內電燈破掉、菸灰缸也掉在地上，林靖恩承認是自己丟的，也稱自己要戒菸，但可能還需要一點時間。不過被問「是不是有嗑藥」，林靖恩沒否認，僅說：「那是嗑什麼藥？」李卓軒則說：「喝酒是愈來愈想休息，但妳愈來愈嗨。」也建議林靖恩就醫，但林當時只想等李坤城的死亡證明。最後，管理員也向李卓軒透露，先前李坤城與林靖恩就時常吵架，都是林靖恩在吵，李坤城都好聲好氣，但林靖恩一直這樣子，鄰居也會受不了。李卓軒後來嘗試聯絡林靖恩父親，但都沒有回應，他只希望林爸爸能帶女兒治療，以免引起更大事端。
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