小心連7天劇烈天氣！梅雨鋒面「這天」報到：6月中會下很多雨

雨會越下越大！1圖搞懂「一週天氣」　週末梅雨鋒面要來了

▲中央氣象局提醒，本週台灣各地還是處於較悶熱的天氣，且容易有午後雷陣雨，週末留意會有鋒面靠近。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局提醒，本週台灣各地還是處於較悶熱的天氣，且容易有午後雷陣雨，週末留意會有鋒面靠近。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩/綜合報導

近期台灣各地午後對流發展旺盛，常常在中午過後就下起又急又快的大雨，中央氣象局提醒，本週還是較悶熱的天氣，且容易有午後雷陣雨，其中週三到週五（6月7日至6月9日）水氣增多，午後雨會更明顯，南部、東南部降雨機率提高，週末起鋒面接近配合南風帶來的水氣，各地天氣更加不穩定，請民眾持續留意。

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氣象局指出，週一至週二（6月5日至6月6日）時，台灣各地上午大多是多雲到晴，直到午後各山區、近山區、平原區就要開始注意雷陣雨，花蓮、台東沿海夜間到清晨也有短暫陣雨，外島的澎湖、金門、馬祖則是多雲到晴；在沒有下雨的時候，各地體感時悶熱，高溫可達攝氏31至34度。

▲未來一週的天氣一天比一天還不穩定，民眾外出務必攜帶雨具，以備不時之需。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週的天氣一天比一天還不穩定，民眾外出務必攜帶雨具，以備不時之需。（圖／中央氣象局提供）
時間來到週三至週五（6月7日至6月9日），台灣附近環境吹偏南風，此時水氣增多，各地的午後雷陣雨會更明顯，其中迎風面南部、東南部地區在非午後時段，也會有局部短暫雨，馬祖、澎湖有短暫雨，金門在週五會轉雨。

氣象局特別提醒，週六至下週日（6月10日至6月11日）， 北邊有一道鋒面接近，搭配原先南風帶來的水氣，天氣各地降雨機率皆提高，不過後期天氣環境複雜，降雨的區域、時間、強度不確定性較大，總結來說，未來一週的天氣一天比一天還不穩，提醒民眾外出務必攜帶雨具，以備不時之需。

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