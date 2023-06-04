聚焦疫後排毒減壓！W飯店「紓壓艙SPA」新療程　頂級有機護膚加持

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「AWAY紓壓艙SPA」聚焦疫後復甦環境、為大家排毒減壓，打造全新4大類別療程，排毒護理Detox、按摩護理Massage、臉部護理Facial及身體護理Body，釋放消費者生理和心理壓力。
除了針對消費者造訪時，極欲改善的身體情況，排毒、紓壓或是補充能量，運用獨特按摩手技、搭配自由隨選的活膚複方保養油滋潤肌膚；也能視習慣調整力道與加強的部位；還可藉由全身性果酸煥膚和溫熱裹敷，釋放內外壓力。
也保留了台灣市場最受歡迎的人氣療程，像是全方位淋巴循環、局部雕塑、潤澤護膚、專救問題肌膚的快速修復，及使用紅外線輔助工具，運用「剝洋蔥式」技法，深入筋膜達到疏鬆護理的深層喚醒。療程選用以天然有機成分聞名的義大利頂級護膚品牌comfort zone，釋放內外壓力。
療程精選分為60分鐘或90分鐘兩種時長，價格在4500元～6800元之間；皆可再加購進階方案延長體驗時間。並採用台灣當地新鮮食材，研發無負擔的4款小點及3款無酒精調飲，能在療程後補充能量。
另外，泰國華欣The Standard度假酒店，全新針對熱愛芳療按摩的愛好者，打造注重身心活力的摯愛SPA專案，在標準房型、高樓層頂級房和標準泳池別墅，提供特別的彩泥護理，悠閒躺著享受日光浴，超適合情侶或閨蜜出遊。專案包含雙人住宿、每日雙人國際早餐、每次住宿每間客房雙人60分鐘彩泥護理，或者30分鐘快速護理（頭/肩/手臂按摩）、芳療中心零點護理15%折扣（不包括彩泥護理）、零點餐飲15%折扣、迎賓巧克力。
還有為連續入住三晚或更久的旅客量身設計的「匿影藏形」專案，及最新推出、專為帶孩子度假的家庭設計之「童趣」專案，只要家長在酒店餐廳用餐，隨行孩童即可免費享用兒童餐（一道菜＋一款甜品）等貼心服務。