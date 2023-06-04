他控王丹性侵未遂　限6日前道歉否則採取法律行動

巷仔內／藍猛打綠性騷案「恐挨迴力鏢」　性平不該淪政黨角力工具

▲國民黨近期猛轟民進黨性騷案，但傅崐萁隨後也被爆料8年前曾涉嫌性騷，引發藍綠雙方互打性平議題。（資料照片／記者林調遜攝）
▲國民黨近期猛轟民進黨性騷案，但傅崐萁隨後也被爆料8年前曾涉嫌性騷，引發藍綠雙方互打性平議題。（資料照片／記者林調遜攝）

記者翁子竣／特稿

鄰近2024總統大選時刻，民進黨近期卻掀起一系列「＃MeToo」性騷和吃案風波，光2天內就爆出至少8個相關案件，引發輿論沸騰。見綠營失血之際，國民黨見機上至總統參選人、下至地方民意代表，火力全開砲打民進黨成「性平退步黨」。不諱言的說，藍營儼然在性平議題上取得話語權，更是能將之視為突破口，一口氣拉抬選情。

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尷尬的是，在國民黨正大聲檢討民進黨時，國民黨立委傅崐萁隨後卻被媒體人董成瑜爆料，曾在8年前一場餐敘上擁抱親吻他；雖國民黨隨即回應，「即刻啟動黨內性平調查機制」、「依照事實及證據妥適處理」；但對爆料者的指證歷歷，國民黨回應過於籠統，第一時間難給予各界明確交待，具體如何處理也未明確說明，不免引人疑竇。

早在2020年時，立法院朝野黨團爆發推擠衝突，國民黨立委陳雪生遭民進黨立委范雲控訴，用肚子從她背後連續「頂了3次」，范雲當下表達抗議，並告知行為恐構成性騷擾，但陳雪生則回嗆「用肚子不會懷孕」；兩人因此告上法院對質，最終法院在2021年判決陳雪生性騷擾成立，並且需賠償范雲8萬元。

不僅如此，台北市副市長林奕華任立法委員期間，其前辦公室主任林廷霖也曾被爆出，2019年在服務處儲物間性侵一名女志工。雖林廷霖在性侵前就請辭獲准，但台北地院仍裁定林奕華是實質僱用人，必須連帶賠償200萬餘元，而林廷霖也被判處有期徒刑3年10個月定讞。

雖各個政黨隨時代不斷演進愈發重視女性，並接連成立婦女部或性別平等事務部 ，保障女性相關權益，但單一黨員或黨工不良行為，著實難以從源頭根治，更遑論以高標準要求黨內危機處理能力。

但總而言之，「預防永遠勝過於治療」，性平問題本就不該是各政治人物或政黨，為博自身聲量而炒作之議題。為真正落實性別平權，各政黨平時就應按部就班推進，以一系列制度化教育訓練告誡黨員、黨工。

與此同時，身為第一線接觸黨員、黨工的主管單位更應落實督導責任，平時就應對黨員間檯面及私下「異常互動」多加留意，並主動介入進行調查，唯有第一時間了解事由、化解事端，才是政黨保障女性的良藥與根本，而非靠數落他黨方式，彰顯自身對性平議題的重視。

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