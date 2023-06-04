巷仔內／藍猛打綠性騷案「恐挨迴力鏢」　性平不該淪政黨角力工具

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早在2020年時，立法院朝野黨團爆發推擠衝突，國民黨立委陳雪生遭民進黨立委范雲控訴，用肚子從她背後連續「頂了3次」，范雲當下表達抗議，並告知行為恐構成性騷擾，但陳雪生則回嗆「用肚子不會懷孕」；兩人因此告上法院對質，最終法院在2021年判決陳雪生性騷擾成立，並且需賠償范雲8萬元。
不僅如此，台北市副市長林奕華任立法委員期間，其前辦公室主任林廷霖也曾被爆出，2019年在服務處儲物間性侵一名女志工。雖林廷霖在性侵前就請辭獲准，但台北地院仍裁定林奕華是實質僱用人，必須連帶賠償200萬餘元，而林廷霖也被判處有期徒刑3年10個月定讞。
雖各個政黨隨時代不斷演進愈發重視女性，並接連成立婦女部或性別平等事務部 ，保障女性相關權益，但單一黨員或黨工不良行為，著實難以從源頭根治，更遑論以高標準要求黨內危機處理能力。
但總而言之，「預防永遠勝過於治療」，性平問題本就不該是各政治人物或政黨，為博自身聲量而炒作之議題。為真正落實性別平權，各政黨平時就應按部就班推進，以一系列制度化教育訓練告誡黨員、黨工。
與此同時，身為第一線接觸黨員、黨工的主管單位更應落實督導責任，平時就應對黨員間檯面及私下「異常互動」多加留意，並主動介入進行調查，唯有第一時間了解事由、化解事端，才是政黨保障女性的良藥與根本，而非靠數落他黨方式，彰顯自身對性平議題的重視。