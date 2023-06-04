無法「脫敏」的中國社會！六四事件34週年　北京紅線不減反增

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原本純屬與粉絲互動的例行性問答貼文，恰好在「敏感時機」忘了自我審查的結果，就是微博帳號遭到關閉。另外，去年中國「直播一哥」李佳琦更是因為一次觸碰紅線直接消失了109天。去年的6月3日，他在直播「帶貨」過程中端出一塊坦克造型的蛋糕，因為坦克容易令人對天安門事件產生聯想，直播竟立刻遭到中斷。
像這樣觸碰紅線遭封殺處置的情況近年來愈來愈多，曾在中國官媒《環球時報》擔任總編輯的胡錫進就提過，必須讓中國敏感的事情逐漸「脫敏」，唯有變得不那麼敏感，才能更自信、寬容和強大；也正是這家官方媒體旗下的英文報紙《Global Times》率先結束了中國媒體對六四事件二十多年的沉默，首度公開報導相關事件。
胡錫進2014年接受專訪時提到，所謂「脫敏」指的就是擺脫敏感，「我們做了大量這樣的工作，很多話題都是因為《環球時報》的努力而實現了脫敏，從公共輿論不能觸及的話題變成可以觸及的話題」；然而，官方媒體為北京政府喉舌的性質與其「脫敏」行為似乎背道而馳，在輿論間帶來更多的評價反而是「精神分裂」。
脫敏任務無疾而終，中國敏感詞卻不減反增，以「挑戰言論禁忌」為主旨的脫口秀表演則是狂踩紅線，終於被北京政府一一封殺。今年五月，北京一場脫口秀席間，因為演員李昊石在表演中提到國家領導人習近平鼓勵共軍的口號——「作風優良，能打勝仗」，並用在形容自己領養的兩條野狗上，該公司遭北京官方懲處將近新台幣6500萬元，李昊石本人更將面臨刑事責任；以「羅傑叔叔」（Uncle Roger）人設爆紅的馬來西亞籍脫口秀喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）則因為演出中諷刺中國政府利用華為手機監聽、高呼「這不是一場政治秀，不要拍手」，影音平台嗶哩嗶哩、社群媒體微博帳號也被雙重刪除。
隨著六四紀念日再度到來，今年人們似乎已經被「訓誡」的夠清楚，因此踩紅線、碰禁忌等情事似乎不再發生，北京也持續封鎖相關消息，防止輿論產生，例如本來運行正常的「天安門參觀」預約app就在六月四日當天進行維修，禁止人們預約；然而這似乎還是無法阻止具有官方性質的其他國家外交單位的發文哀悼，稍早歐盟駐中國代表團於微博帳號上貼出了畫家孟克知名畫作《吶喊》的圖片，並發文附註「我們不會忘記，我們永誌不忘那些銘記歷史的人們」，隨後留言區也立刻遭到屏蔽；英國駐中大使館微博也發布了1989年6月4日的人民日報頭版照片，不久後該篇微博發文遭到刪除。
不僅堂堂正正的提到「六四」會被屏蔽、刪除，就連表情符號如蠟燭等，帶有哀悼紀念象徵意義的符號都被清肅。德國駐中國大使在凌晨發布一則短短的「點亮蠟燭」影片先是被刪除，接著微博上出現了「藍海行動」，只有經官方認可給予藍勾勾微博帳號有關蠟燭的貼文才會顯示，一般用戶有「蠟燭」表情符號的貼文則全數屏蔽。