《最佳利益》沒有第四季了！製作人揭「現實原因」：壓力太大

五月天鳥巢邀「大咖嘉賓」助陣引反彈！瑪莎回一句話被讚爆

▲五月天鳥巢演唱會最終場邀請華晨宇（左）當嘉賓，引起部分粉絲不滿。（圖／翻攝自五月天微博）
▲五月天鳥巢演唱會最終場邀請華晨宇（左）當嘉賓，引起部分粉絲不滿。（圖／翻攝自五月天微博）

記者江芷稜/綜合報導

搖滾天團五月天近日在北京鳥巢體育場連開6場演唱會，吸引數十萬歌迷捧場，聲勢相當浩大，現場眾星雲集，包括周冬雨、李現、白敬亭等明星都到場朝聖，最後一場還邀請歌手華晨宇擔任嘉賓，一起合作〈在我心中尚未崩壞的地方〉、〈好想愛這個世界啊〉，不過，華晨宇因未婚生子評價兩極，部分不喜歡華晨宇的歌迷在貝斯手瑪莎的微博留言，認為邀請嘉賓應考慮粉絲感受，瑪莎霸氣回覆一句話，表態力挺華晨宇。

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▲五月天是疫情過後首次登上北京鳥巢開唱的團體，由於魅力驚人，黃牛票成為警方打擊首要目標。（圖／相信音樂提供）
▲五月天是疫情過後首次登上北京鳥巢開唱的團體，由於魅力驚人，黃牛票成為警方打擊首要目標。（圖／相信音樂提供） 
▲ 王源擔任五月天北京演唱會嘉賓。（圖／相信音樂提供）
▲ 五月天北京演唱會，吸引60萬粉絲到場。（圖／相信音樂提供）
華晨宇一直是五月天的粉絲，他透露成長過程裡，非常喜歡五月天的音樂，參加《聲生不息寶島季》更改編歌曲〈知足〉和〈後來的我們〉，向偶像致敬，獲得不錯評價，其實早在2019年，雙方就有合作想法，不過受到疫情延宕，直到4年後，華晨宇終於圓夢，和五月天一起站在鳥巢這個舞臺。

演唱會圓滿落幕後，瑪莎在微博上感謝嘉賓王源和華晨宇，「和你們合作是這次北京演出中最開心的收穫，太精彩了」，表示練彈其他創作歌手的作品時，總是讓人非常感動，卻有歌迷吐槽，「希望你們多在意粉絲感受吧，粉絲看演唱會是去看喜歡的人，不是花錢去看討厭的人」，瑪莎則霸氣回覆，「我會尊重你的好惡，但我也會堅持我的喜歡」，表態力挺華晨宇。

▲粉絲建議邀請嘉賓應考慮歌迷感受，瑪莎霸氣回覆「我尊重你的好惡，我也堅持我的喜歡」。（圖／翻攝五月天瑪莎微博）
▲粉絲建議邀請嘉賓應考慮歌迷感受，瑪莎霸氣回覆「我尊重你的好惡，我也堅持我的喜歡」。（圖／翻攝五月天瑪莎微博）
瑪莎回覆登上微博熱搜，引起華晨宇粉絲和五月天粉絲兩派起爭執，理智的歌迷表示，嘉賓是五月天邀請的，瑪莎的說法沒問題，「歌迷可以不喜歡但要尊重，尊重嘉賓就是尊重五月天！」也有人建議下次演唱會提早公布嘉賓，讓歌迷有所選擇，避免類似事件發生，還有歌迷認為，「連票都沒搶到，還要求挑嘉賓，等搶到票再說吧！」

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