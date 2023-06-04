縮短城鄉差距、均衡台灣 賴清德拋政見「創區域聯合治理平台」
民進黨主席暨總統參選人賴清德今（4）日出席苗栗縣信賴之友會成立大會，致詞時表示，苗栗得天獨厚有全台第一個風力發電的示範場域，當風力發電來到苗栗，會創造更多的就業機會，對苗栗縣的發展會有很大的幫助，讓苗栗縣進步也讓國家持續發展。也強調未來會推動均衡台灣，由行政院與地方建立一套機制，透過立法或修法，建立區域聯合治理平台，由中央主動跟地方合作，瞭解地方需求，改善地方環境。
記者陳威叡／台北報導
賴清德表示，苗栗是台灣代表性的城市，受到雪山山脈的包圍，外形像一顆鑽石，幾百年來它綻放著獨特的光芒，只要理想不變、堅持不斷，就一定有辦法改變苗栗縣的未來。賴清德對苗栗產業發展提出兩項願景，首先是「無煙囪觀光產業」，苗栗的觀光資源是22縣市中最豐富的，他在擔任行政院長任內，包括院長蘇貞昌、陳建仁，針對浪漫台三線，苗栗所屬的基礎建設跟觀光發展所需要的各項建設，都持續在推動當中，未來也一定大力支持苗栗縣觀光的持續發展，總統蔡英文知道觀光產業對台灣的重要性，已決定將交通部觀光局升格為觀光署，顯示政府對觀光產業的重視。
賴清德說，第二是「農業生物科技產業」，苗栗縣物產豐富，一定要創造更高的價值，未來將推動農業生物科技產業，讓農產品不要只是一次性的販賣，有更高層級的利用，就是農業生物科技產業，對農業產值有最大的幫助。
賴清德指出，苗栗不僅是台灣代表性的城市，還是台灣未來的城市，全世界都有一個共同的目標，就是2050年要達到淨零轉型，全世界每一個國家都積極的在推動綠能產業。苗栗得天獨厚有全台灣第一個風力發電的示範場域，在上個月剛啟用的海能風場，每年預計可以發出15億度電，相當於38萬戶台灣民眾一整年的民生用電。當風力發電來到苗栗，會創造更多的就業機會。對苗栗縣的發展會有很大的幫助，也因此苗栗對台灣來說，無論是過去、現在或未來都非常重要，讓苗栗縣進步也讓國家持續發展。
賴清德表示，目前苗栗縣基礎建設缺乏，未來會推動均衡台灣，在行政院跟地方建立一套機制，同時透過立法或修法，建立區域聯合治理平台，由中央主動跟地方來合作瞭解地方的需求，讓地方的環境可以改善。
賴清德提及，自己也會持續推動，包括國際型科技的產業、協助中小企業升級轉型，還會更進一步的引入地方創生，支援在地產業，鼓勵年輕人創業、推動社會企業，讓年輕人可以回到故鄉，讓台灣每一個地方處處都可以安居，人人都可以就樂業。