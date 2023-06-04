蔡阿嘎轟日本餐廳被炎上！歐陽靖住東京7年不忍了：是多生氣啦
百萬YouTuber蔡阿嘎日前上傳新影片，點名日本5家超難吃的連鎖地雷店，不過他不僅在店家內大肆批評口感，甚至多人共點一份餐點，被大批網友炎上，認為此舉相當失禮，他後來也為此道歉並下架影片。而曾經住在東京七年的藝人歐陽靖今（4）日也在臉書發聲，表示自己5家店都吃過，也曝光真實心得，認為蔡阿嘎的行為真的會讓人覺得「莫名其妙」，「台幣一百多塊的東西到底是能吃到多生氣啦」。
記者郭佩蓉/綜合報導
歐陽靖在臉書發文，透露自己住在東京七年，吃平價連鎖餐廳的機會很多，也列出被蔡阿嘎點名的5家店，像是吉野家、名代富士蕎麥、なか卯都是她經常光顧的店家，「吉野家一定會吃！尤其是早餐！烤鮭魚+小盤牛肉+味增湯+沙拉的定食才台幣一百多；なか卯的親子丼不到台幣一百元，根本是月底的好朋友！我喜歡他們有另外加一顆生蛋黃的とろたま親子丼，小碗的份量很適合解饞，CP值非常高。我午餐有時會去家庭餐廳Denny's吃加紫蘇葉的明太子義大利麵，他們的企業形象不錯」，至於肯德基就只吃過一次，「然後以後想吃炸雞都還是決定去買便利商店的就好」。
對於蔡阿嘎影片炎上事件，歐陽靖認為：「老實說如果你大老遠買機票飛去日本玩，這幾間連鎖店是真的不用『特地』去吃！就如同有外籍YT來到台灣，然後去吃三商巧福、鬍鬚張、八方雲集、爭鮮、肯德基…然後拍影片下標『拜託不要吃！台灣幾家爆難吃的連鎖地雷店！』即使影片內容講得中肯實在，台灣人應該也會覺得莫名其妙吧？台幣一百多塊的東西到底是能吃到多生氣啦」。
歐陽靖說，除非是一間餐廳的食品安全跟衛生出了問題，不然她不會稱店家「雷」，頂多說「這不合我胃口，或是性價比不好」，貼文一出，網友們也紛紛留言：「這才是專業評論！住日本！懂日本！」、「寫得超棒！這樣的觀念到哪個地方都適用」、「非常中肯」、「這篇寫得真好」、「很中肯耶，對餐廳的評比本來就是各種立場！我也認同大部分的平價連鎖餐廳！快又好又可以親子一起，真的不用這麼苛求。」