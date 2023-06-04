高雄「六堆日」升旗　向六堆先民致敬

為彰顯六堆在台灣獨有的文化意義及價值，客家委員會於今年再度串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，於六堆先民豎旗堵禦(集結)的日子(康熙60年5月10日/國曆6月4日)「六堆日」，舉辦升旗儀式，期望透過每年六堆日升旗活動，向六堆先民致敬，同時凝聚後生傳承及開創客家文化。
記者陳美嘉／高雄報導
升旗儀式由高市府客委會主委楊瑞霞等近300位貴賓、客家鄉親，一起升起六堆旗幟，攜手再傳300年，期盼本著多元文化的關懷與跨越族群的合作，推動六堆公私部門合作，讓六堆精神在地實踐，六堆認同永遠流傳。
除升旗儀式外，還規劃客家歌謠演唱、齊包粽送愛心及親子DIY活動。客家歌謠傳唱邀請在地7個客家表演團體演出；客家新丁粄磁鐵DIY應用簡單的材料製作，藉由實作過程說明新丁粄的由來，讓參與的大小朋友了解早期台灣客家農業社會對家中「添丁」的祝福；紙傘亦為客家的代表，有圓滿與多子多孫的涵義，透過彩繪紙傘體驗的過程，尋找其中所蘊藏的樂趣與客家文化。
活動讓高雄都會區的大小朋友從聽客家歌謠、DIY做中學客家歷史、語言、文化，藉著世代間的合作學習，提升都會市民對客家認同，將客家、六堆精神，世世代代傳承下去，給參與的家庭、親子有個豐富美好的假日。