看遍皇室百年歷史！日本崇仁親王妃百合子 歡慶百歲生日
日本皇室是全球在位歷時最悠久的皇室家族，如今最高齡的三笠宮崇仁親王妃百合子，在六月四日這天迎接了她的100歲生日，成為明治時代以來最長壽的女性皇室成員，也是繼7年前以高齡100歲過世的崇仁親王外，第二位高齡百歲的皇室成員。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本皇室三笠宮崇仁親王妃百合子嫁入皇室後，奉獻人生逾80年，可說是日本皇室的大家長，在自己的百歲生日慶祝活動上，百合子表示自己非常期待看見孫輩、曾孫輩長大成人，「我將繼續用每一天來為人們的幸福祈禱」。
日本宮內廳表示，百合子為了保持健康，每天早上會花費15分鐘稍作活絡筋骨的運動。出太陽的好日子時，她也會在赤坂御用地的花園出來曬曬太陽，或坐在輪椅上閒逛，今年一月她也以健康之姿出席了日本的「新年祝賀之儀」祝賀活動。
百合子不僅是目前皇室中最年長的皇室成員，也是現存唯一一位與昭和天皇同輩的成員。原名為高木百合子的她出生於1923年6月4日，並於1941年10月22日與昭和天皇弟弟崇仁親王結婚，婚後育有3子2女。
可惜的是，百合子膝下3名兒子全都已經撒手人寰，女兒們也出嫁脫離皇室。2016年，與百合子相伴長達75年的崇仁因心臟衰竭薨逝，享嵩壽100，百合子也因此成為三笠宮家的當主。