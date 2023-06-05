影音／池恩齊單場3失誤淚崩！哥哥吳俊偉三年前也曾在桃園落淚
富邦悍將19歲新秀池恩齊在五月中旬升上一軍，上週末對樂天桃猿三連戰都獲得出賽機會，更有兩場以先發身份出賽，他在6月3日上演猛打賞表現，6月4日也敲出2安，打擊率上升至3成08。
運動中心/綜合報導
不過他在4日比賽中失誤連連，先是第三局疑似因記錯出局數造成跑壘瑕疵中斷攻勢，第八局守備處理內野高飛球時也發生失誤，第九局上壘又因離壘遭牽制出局，雖然最終富邦悍將仍以10:7擊敗樂天桃猿，但池恩齊單場3失誤也讓他賽後落下男兒淚。
值得一提的是，池恩齊哥哥是效力於中信兄弟的投手吳俊偉，吳俊偉在2018年選秀被中信兄弟以第四指名選進，2020年開始成為牛棚要角站穩一軍，2020年6月13日對樂天桃猿的比賽，吳俊偉八局上場中繼，先被陳俊秀擊出左外野一壘安打，又投出四壞球保送朱育賢上壘，最後在二、三壘有人情況下連續三振林承飛、廖健富，成功解決危機。
但當時中信與樂天正處於爭上半季冠軍的膠著時期，比賽張力與選手壓力自然都大，當時21歲的吳俊偉在退場時如釋重負激動落淚，時隔三年弟弟池恩齊也因比賽表現淚灑球場，且湊巧都是在桃園球場對上樂天桃猿的比賽。
更多內容請看影片：