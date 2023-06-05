12星座本周運勢／金牛人際大增「易曖昧」　牡羊小心翻臉

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本周運勢重點，離開。這是難過的決定，工作上離職運高峰，或解散；感情上有分手／分居的可能，另外小心友誼破裂。
🟡金牛座（4/20~5/20）
本周運勢重點，不知不覺。容易被注目的一周，工作上有人際魅力增強的跡象，感情上容易被注意，也容易曖昧。
🟡雙子座（5/21~6/21）
本周運勢重點，蠢蠢欲動。無法克制的欲望，工作上想跳槽，想創業，想亮相；感情上想獵豔比較多。
🟡巨蟹座（6/22~7/22）
本周運勢重點，壓力。備感壓力的一周，工作上紓壓比較重要；感情上暫時不想，先玩樂。
🟡獅子座（7/23~8/22）
本周運勢重點，有好消息。可以輕鬆一下，工作上有你喜歡的答案；感情上暫時從缺，好消息來自另一半。
🟡處女座（8/23~9/23）
本周運勢重點，忙碌中。需要你主動的一周，工作上會積極突破、推動；感情上你會主動一點。
🟡天秤座（9/24~10/23）
本周運勢重點，不太想要。有點不太想要，工作上跟你想的有落差；感情上可能對方不是你的菜。
🟡天蠍座（10/24~11/22）
本周運勢重點，不想要。最近是很挑剔的，工作上比較嚴格一點，感情上拒絕的機會大。
🟡射手座（11/23~12/21）
本周運勢重點，表現亮眼。很得分的一周，工作上GET的機率大，感情上會勇敢告白，告白成功的機會很大。
🟡摩羯座（12/22~1/20）
本周運勢重點，成果不錯。是努力爭取的一周，工作上有收穫，感情上會勇於確定關係。
🟡水瓶座（1/21~2/18）
本周運勢重點，被復合。離開的是回來的時候，工作上解散的、無效的、上一個，都有回來的機會，感情上有前任回頭的機會。
🟡雙魚座（2/18~3/20）
本周運勢重點，新局。是一個全新的氛圍，工作上離開上一個有更多好機會，感情上桃花眾多。
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