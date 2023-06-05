深夜邀女作家座車獨處談心「至少10人受害」　藍智庫曾柏文道歉了

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針對此事，國民黨回應，目前和曾柏文已無合作關係，若需要黨中央協助部分，會循既有性平調查機制妥適處理。
性騷案延燒1日後，曾柏文深夜發文致歉「我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧」，更稱他在2015年前後，就曾聽到他是「性騷擾慣犯」的指控，而吳曉樂的文章與趙思樂的留言，讓他同時感到震驚、羞愧，也有感激，因為這是他首次看到願意出來現身說法的受害者——即便當年我自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此我立即去訊道歉，也為過去他因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉。
以下為曾柏文致歉全文：
我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧。
我大約是 2015 年前後，聽到「我是性騷擾慣犯」的說法。坦白說，第一時間我十分錯愕，並聯想到不久前，我寫文章得罪某人後，對方透過網路小帳影射我私德不佳的貼文。當時我防衛性地以為，這只是毀謗、造謠。
在當時我的認知中，性騷擾是未經對方同意的觸碰、摸臀、襲胸、強抱，或著動輒開黃腔、性羞辱，不斷提出性索求這些。我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；我覺得違反對方意願的暴力強迫，是對自身的羞辱。
我更記得自己小時候，看到一些長輩，公然對年輕女同事勾肩、搭背，開黃腔帶來的噁心感；我也無法這樣物化女性。
直到有次開車送某位女性友人回家路上，談起我的困擾，後來抵達時，我先把車停在路邊想把話談完。她忽然告訴我：你知不知道光是這樣夜裏停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼——因為不確定對方下一步想做什麼？
她進一步追問：你到底有沒有意識到，你的頭銜與文化資本，可能會讓一些女生在你面前，難以說出自己的不自在？或許你看到的樂意，裡面其實是不願意？
我被電到啞口無言。
那天晚上開車回去路上特別難受。許多老朋友都知道，我樂於與人深談各種話題，且多年來我習慣在車上聊天——方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩；我但我確實不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑。
後來在 Metoo 浪潮中，我讀到許多女性成長過程中，來自男性的傷痕與恐懼。 想到這些年來，不知道有多少人曾在我身邊經歷過這樣的內心劇場，我卻不自知，我羞赧到全身發熱。
我更沒意識到，自己的身份轉變，如何影響與他人的權力關係。當我一如繼往，期待熱切深切的對話交流時，可能早替對方帶來難以言說的不自在。如同她說的，我以為的樂意，可能藏著不願意。
我竟然有這麼大的盲點。
2017年，我回台中照顧父親時，重省了與人互動的分寸邊界。此後我盡量避免與陌生女性在封閉空間獨處，也收斂過去對人的熱情；在與人相處上，也傾向於拉開更多的空間距離。我甚至不敢再去讚美異性的外貌穿著，擔心被視為一種言語騷擾。
從2015這八年來，我持續看到一些人在臉書不時暗諷，如錐刺心；出席活動，也擔心是否看到鄙夷的白眼。而即便「性騷」之說未公開，也從未遠離，且總會傳到長官耳裡。
前夜，我讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，我同時感到震驚、羞愧，也有感激。因為從2015年聽聞對自身指控這八年來，這是我首次看到願意出來現身說法的受害者——即便當年我自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此我立即去訊道歉。
我也重申為過去我因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉。
最後關於我的婚姻，我只能說，這段跨境婚姻曾遇過的困難波折，並非多數人能夠想像。我們曾面對難關，也都曾心灰意冷，甚至認真討論過離婚；但最終都挺過去，也找到更深的平衡基礎。我深愛我的妻女，並希望他們不被外界打擾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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