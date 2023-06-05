新北幼兒園驚爆女師餵「安眠藥」 教育局：絕對嚴懲不貸
新北市板橋區某私立幼兒園，遭爆出一名趙姓女教師，對園內幼兒餵食安眠藥物，消息引發社會各界譁然，隨著事件發酵，有越來越多家長報案，孩子體內也驗出殘留三級管制藥品巴比妥。對此，新北市府5日將前往該幼兒園，為所有幼生採檢，教育局長張明文指出，將會追究到底、嚴懲不貸。
記者林盈君／綜合報導
據了解，位於板橋的這所私立連鎖幼兒園，今年5月間，有3位家長發現，孩子出現易怒、情緒不穩等狀況，經詢問之後，才赫然發現遭教師餵食不明藥物，隨即報警處理，而事件傳開後，已有逾10名家長報案，並傳出孩子體內驗出管制藥品巴比妥反應。
而孩子疑遭餵食藥物事件，讓家長質疑並非單一個案，目前已有11人離開該幼兒園。對此，新北市教育局指出，5日將安排醫師到幼兒園檢驗，對剩餘54名師生採檢。新北市教育局強調，若查證屬實，依教保服務人員條例從嚴裁處，最重可裁罰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保員，同時裁處幼兒園負責人6萬元罰鍰、並廢止設立許可。另外，社會局也將介入持續追蹤、家訪受害個案，提供窗口供諮詢。
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