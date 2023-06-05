和牛「無壓狂涮3小時」延長6月底 無限爽吃乖乖聯名鯛魚燒霜淇淋
王品集團和牛涮4月新推平日下午茶「延長3小時吃到飽」不加價，備受好評。如今再宣布無壓狂涮3小時活動，加碼供應至6月底，同樣大台北地區4間門店加碼宵夜場，夜貓族們最晚可以吃到11點。近期更聯名國民零食「乖乖」，為人氣鯛魚燒推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」口味，搭配奶油椰子乖乖都能無限享用。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團和牛涮即日起至6月30日，平日週一至週四（不包含6/22端午節假日），下午2點進場可痛快狂涮至5點（3點前入座都可以用餐至5點），用餐時間無痛延長「開涮3小時」，爽吃到5點不另外加價。提醒大家，國定假日不優惠喔。
不只有下午茶可以狂涮3小時，大台北地區更加碼宵夜場，包含台北忠孝店、板橋文化店、台北林森北店、台北羅斯福店等4間門店，活動期間晚上8點可痛快狂涮至11點，夜貓族們也有口福了。
和牛涮常受網友暱稱為「被火鍋耽誤的鯛魚燒冰淇淋店」，被狂讚鯛魚燒冰淇淋才是本體。近期更聯名國民零食「乖乖」，為人氣鯛魚燒推出「乖乖奶油椰子霜淇淋」口味，即日起至6月30日，只要到店消費、不限套餐，都能無限享用乖乖奶油椰子霜淇淋與奶油椰子乖乖；想吃「草莓風味、起司風味麻糬鯛魚燒 」的話，則需消費「頂級和牛套餐」。
另外，台中知名排隊火鍋名店「萬客什鍋」總算在台北開二店了！「長安東店」除了招牌萬客燒酒雞鍋、魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋，更獨家首賣「蔥燒蝦仁飯」與「好運燒麻糬冰」2款副食與點心。更神秘的是，萬客什鍋長安東店也提供無限享用的霜淇淋，有草莓牛奶、北海道牛奶、紅豆牛奶3種口味，還能選擇綜合霜淇淋，可是八德店沒有的隱藏美味喔。