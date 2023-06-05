午後大雷雨還要「再下5天」！週末天氣最不穩：恐有颱風生成
昨（4）日午後的熱對流發展旺盛，雷陣雨一直持續到今（5）日凌晨，中央氣象局也不斷發布大雨和豪雨特報，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，包括今天在內，本週週末前，這樣的午後雷陣雨都很有發展條件，週末時可能有鋒面接近，也可能有颱風生成，整體環境變得更加不穩定，還有待持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今明兩天在東南風環境下，也是類似的午後雷雨天氣，仍然會有局部的短時強降雨，大氣的不穩定度跟週末時相比有稍微降低，但部分地區的雨勢還是可能會延續到夜間，這種夏季天氣時，民眾務必要注意下午時段天氣變化。
歐宗學表示，週三至週五（6月7日至6月9日）轉為南風環境，南部、東南部地區早晚有局部短暫陣雨機會，其它地區仍然是午後雷陣雨天氣，週五晚間則有新一波鋒面接近台灣，接近時大氣的不穩定度會提高許多，午後雷陣雨會變得旺盛，也可能會一直影響到夜間，甚至不定時在西半部海面上或陸地就會有對流雲系發展影響，預估類似的不穩定環境會持續到下週日（6月11日）。
歐宗學說明，下週旺盛的西南季風將會使菲律賓東西兩側都轉為低壓帶，並可能往北延伸到台灣附近，其中也不排除有獨立的熱帶擾動發展，不過發展的位置、強度、數量都還有很大的不確定性，還需要再追蹤觀察，但比較確信的是，台灣可能受西南季風影響，會出現持續多雨天氣型態，提醒民眾，近期有安排戶外活動或重要行程，都要留意天氣預報資訊。