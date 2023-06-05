未來少女／詹仁雄砸8千萬製作！1願望感動黃子佼：要前進葛萊美獎
由「明星製造機」詹仁雄斥資8千萬元打造的偶像選秀節目《未來少女》，今（5）日正式開錄第一天，他坦言，希望能把夢想做大，讓少女們紅到海外，也讓好友黃子佼、徐若瑄聽完後相當感動，願意擔當少女們的「少女主理人」與「少女製作人」，黃子佼更喊話要前進葛萊美獎。
記者詹鎰睿/台北報導
詹仁雄表示，這次節目斥資8千萬的成本製作，會有12集的精彩內容，同時也有和《華燈初上》的製作團隊百聿數碼有合作，透過異業合作結盟，為戲劇圈加入新血，也可以提供有表演夢想的少女演戲機會。黃子佼大讚詹仁雄的用心，他表示，從小細節就可看出節目的精緻度，並誇獎少女們出場的隧道都有滿滿的LED牆。
黃子佼表示，這次節目賽制與以往不同，他們完全不做評分、淘汰的動作，反而跟徐若瑄一起殺到休息室，直接給少女們建議和鼓勵，甚至是資源，而非以往選秀節目中導師的位置對選手們來說較有距離感，而這也是他願意來這節目的原因，「這是詹哥（詹仁雄）非常棒的創意！」詹仁雄也說到，其實他也很想跳出台灣的圈子，要讓少女們成功紅到海外，這讓黃子佼聽完後非常感動，更喊話「要把夢做大，要前進葛萊美獎！」