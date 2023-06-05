「恐怖大雷雨」還沒完！午後開炸到深夜 專家：1年發生不到10天
台灣各地近期午後的熱對流發展旺盛，甚至出現「午夜雷雨」的情況，臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，要下起這樣的雨，需要大環境多項因素互相配合，一年可能有數10天，但午夜雷雨一年實際也僅發生不到10天，中央氣象局局長鄭明典則提醒，今（5）日的午後對流就可能還是會持續到夜晚，但應會比昨日緩和。
記者張志浩/綜合報導
「天氣風險 WeatherRisk」說明，一年中總是會有幾天，在氣象的熱力、動力條件都配合的情況下，午後雷雨遍地開花，而且到處飄流、激發新的對流，有些地方就會被雷雨多次襲擊直到深夜，這些條件包括「大環境風向微弱」、「位於大低壓帶邊緣」、「高空潛在的熱能多」等。
以目前的技術來說，午後雷陣雨的規模和雨勢大小無法完全預測，只能在發生後密切「監測」，鄭明典表示，今日清晨比較平靜，但靠近中午就會有對流胞發展，偶爾有一些中、小尺度的擾動，午後對流就可能持續到夜晚，但今天的雨勢應該會比昨天緩和一些。」
天氣職人吳聖宇則指出，今明兩天太平洋高壓較為增強，底層風向改變為偏東風，午後陸地上的熱對流發展還是有機會，但是規模應該會縮減。週三（6月7日）之後又會逐漸增多，後半週的天氣主要以「熱帶擾動」的發展和鋒面的互動較有關係，整體來說天氣還是不穩定，有待持續觀察。