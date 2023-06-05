獨／漢堡王證實「拿麥當勞甜心卡買A送B」是真的 限1門市原因曝
近期漢堡王「汐止大同店」被網友發現，竟然推出「拿麥當勞甜心卡買A送B」優惠活動。今（5）日《NOWnews今日新聞》詢問台灣漢堡王，業者透露該門市客群與汐止火車站前、甫熄燈停業的「地標老麥」麥當勞汐止南昌餐廳一致，證實「的確祭出單店活動，放送福利給在地客人，讓顧客可以一卡兩用」，曝光背後原因。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王證實，「汐止大同店」受到大家廣傳的「拿麥當勞甜心卡買A送B」優惠活動是真的！業者表示，「因為我們汐止大同店的客群地緣性跟老麥一致，六月來到畢業季年輕客群湧現，我們就放送福利給在地客人，讓顧客可以一卡兩用」。
業者透露，即日起至6月30日，憑「麥當勞甜心卡」至漢堡王汐止大同店，即享買A（4塊雞塊或大薯條）送B（指定中杯飲料）優惠，飲料更有可樂、冰綠茶、冰檸檬紅茶、激浪4款可自由選擇。提醒大家，該活動僅限漢堡王汐止大同店臨櫃使用喔。
據了解，位於新北汐止火車站前的「地標老麥」麥當勞汐止南昌餐廳，已於5月底停業，台灣麥當勞當時聲明「基於整體商業考量，汐止南昌餐廳於5月21日晚間8時結束營業，感謝顧客的喜愛與陪伴；同時，麥當勞汐止地區的三家餐廳：汐止大同、汐止中興，以及汐止新台五餐廳，仍將繼續為汐止鄉親，提供美味餐點與殷勤款待的服務」。
而有關漢堡王推出拿麥當勞甜心卡買A送B一事，《NOWnews今日新聞》記者同樣詢問台灣麥當勞，對此，麥當勞聲明，「對於個別品牌的廣宣作為，台灣麥當勞不便回應。」