文總辦「文化遶境」　帶平安符、陀螺伴手禮前進匈牙利

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李厚慶說，另一款陀螺小禮則以珍珠奶茶、鳳梨、小籠包、台語、多元撞色等元素，設計台味包裝袋，將在活動現場發送，創意行銷台灣，邀請匈牙利與烏克蘭民眾一起來打陀螺，體驗台式童趣，也期盼收到這份禮物的孩子，擁有快樂的童年記憶。
另外，紙風車劇團也特別向台北社子島的坤天亭太子祈求2000份「哪吒平安符」，送上來自台灣的祝福，祈願匈牙利跟烏克蘭的大小朋友平安、健康、快樂。
李厚慶說明，紙風車劇團此行演出劇碼《哪吒鬧龍宮》，講述台灣民間信仰中，守護孩子的太子爺哪吒的故事，哪吒勇敢、孝順、充滿愛，盼哪吒面臨困境仍堅持奮鬥的精神，能帶給烏克蘭難民力量，也祝福本次旅程「平安帶著走！」
除了童玩陀螺與哪吒平安符，台灣處處可見的台啤經典143cc啤酒杯與開瓶器，也將在匈牙利出沒。李厚慶解釋，1940年代受戰爭影響，出現了容量僅為143毫升的啤酒杯，不僅為了縮小總體啤酒消耗量，也恰巧可將一瓶玻璃罐啤酒分為6杯，象徵台灣在艱難的環境中，也不忘分享的美麗的民情與文化，盼此行以台灣「分享」的文化，拉近台灣與歐洲的距離，深化友誼與連結，用友善、民主、開放的精神與世界交朋友。
文總表示，本次「台灣歐趴，文化遶境」活動日期為6月16日到6月21日，一共帶來6場次活動，包含1場台灣日交流、2場快閃演出、1場戶外演出，以及2場在劇場內的售票演出，用行動做文化外交，並支持烏克蘭，展現台灣的自由民主與人道關懷。