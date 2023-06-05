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文總辦「文化遶境」　帶平安符、陀螺伴手禮前進匈牙利

▲文化總會6月16日赴歐舉辦「台灣歐趴，文化遶境」藝術巡演活動，將帶古早味童玩陀螺伴手禮前進匈牙利。（圖／文化總會提供）
▲文化總會6月16日赴歐舉辦「台灣歐趴，文化遶境」藝術巡演活動，將帶古早味童玩陀螺伴手禮前進匈牙利。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會將於6月16日赴歐舉辦「台灣歐趴，文化遶境」藝術巡演活動，為深化匈牙利對台灣文化的認識，並表達對烏克蘭難民與孩童的支持，文總特製2款古早味童玩陀螺伴手禮前進匈牙利，包含「迷你版水果箱」與「台味貼紙」，2款皆充滿濃濃台味。文總秘書長李厚慶表示，除陀螺外，還有哪吒平安符與最台啤酒杯與開瓶器共3大伴手禮，讓此趟歐趴行「台味爆棚」。

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李厚慶表示，陀螺是台灣傳統玩具之一，早期時常可以看到孩子們聚集賽陀螺，因此選擇攜帶這項童玩前進歐洲，並以台灣人集體記憶中常見的特色紅白配色水果箱，特製手掌大的迷你版，作為陀螺的外包裝，上面印有標語「文總精挑細選、品質保證」，配上黃色封箱繩與產品標示等設計，充滿濃濃台味。

李厚慶說，另一款陀螺小禮則以珍珠奶茶、鳳梨、小籠包、台語、多元撞色等元素，設計台味包裝袋，將在活動現場發送，創意行銷台灣，邀請匈牙利與烏克蘭民眾一起來打陀螺，體驗台式童趣，也期盼收到這份禮物的孩子，擁有快樂的童年記憶。

▲紙風車劇團特別祈求2000份「哪吒平安符」，祈願匈牙利跟烏克蘭的大小朋友平安、健康、快樂。（圖／文化總會提供）
▲紙風車劇團特別祈求2000份「哪吒平安符」，祈願匈牙利跟烏克蘭的大小朋友平安、健康、快樂。（圖／文化總會提供）
另外，紙風車劇團也特別向台北社子島的坤天亭太子祈求2000份「哪吒平安符」，送上來自台灣的祝福，祈願匈牙利跟烏克蘭的大小朋友平安、健康、快樂。

李厚慶說明，紙風車劇團此行演出劇碼《哪吒鬧龍宮》，講述台灣民間信仰中，守護孩子的太子爺哪吒的故事，哪吒勇敢、孝順、充滿愛，盼哪吒面臨困境仍堅持奮鬥的精神，能帶給烏克蘭難民力量，也祝福本次旅程「平安帶著走！」

▲文總將帶台啤經典143cc啤酒杯與開瓶器等台味伴手禮前進匈牙利。（圖／文化總會提供）
▲文總將帶台啤經典143cc啤酒杯與開瓶器等台味伴手禮前進匈牙利。（圖／文化總會提供）
除了童玩陀螺與哪吒平安符，台灣處處可見的台啤經典143cc啤酒杯與開瓶器，也將在匈牙利出沒。李厚慶解釋，1940年代受戰爭影響，出現了容量僅為143毫升的啤酒杯，不僅為了縮小總體啤酒消耗量，也恰巧可將一瓶玻璃罐啤酒分為6杯，象徵台灣在艱難的環境中，也不忘分享的美麗的民情與文化，盼此行以台灣「分享」的文化，拉近台灣與歐洲的距離，深化友誼與連結，用友善、民主、開放的精神與世界交朋友。

文總表示，本次「台灣歐趴，文化遶境」活動日期為6月16日到6月21日，一共帶來6場次活動，包含1場台灣日交流、2場快閃演出、1場戶外演出，以及2場在劇場內的售票演出，用行動做文化外交，並支持烏克蘭，展現台灣的自由民主與人道關懷。

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