Q3法說前空窗期！法人續看好AI族群　綠電儲能亦可望獲資金青睞

綠商標分析報告出爐！統一、蘋果申請量名列前茅

▲觀察業界綠商標申請註冊趨勢，可為國家與企業進行淨零減碳布局帶來助益，經濟部智慧財產局今（5）日發布「我國近十年綠商標產業的比較分析」。（圖／Shutterstock）
▲觀察業界綠商標申請註冊趨勢，可為國家與企業進行淨零減碳布局帶來助益，經濟部智慧財產局今（5）日發布「我國近十年綠商標產業的比較分析」。（圖／Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

觀察業界綠商標申請註冊趨勢，可為國家與企業進行淨零減碳布局帶來助益，經濟部智慧財產局今（5）日發布「我國近十年綠商標產業的比較分析」，報告中，綠色產業商標布局以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」三大領域為重心，其總量占申請量八成以上，其中，統一企業、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴的綠商標申請量名列前茅。

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智慧財產局表示，商標是表彰商品或服務來源，同時也是目前市場與經濟走向的指標，在企業永續淨零的路上，除了技術面的介入外，智慧財產權中的商標，同樣也是這場淨零賽局中重要的一環，吸引許多大企業品牌進行減碳布局。

觀察我國綠商標申請註冊趨勢，可為國家與企業進行淨零減碳布局帶來助益，智慧財產局在「我國近十年綠商標產業的比較分析」報告中指出，我國綠商標占所有商標申請總量的比例約15%，而自2013至2022年，每年均維持成長趨勢，顯示業者越來越重視綠商標布局。

智慧局表示，這項分析報告參考歐盟，以商標申請所採用的「商品服務尼斯分類（Nice Classification）名稱」篩選過濾，進一步彙整轉換為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類、35小類的綠色商品，並分析綠商標占該類商標申請量的比例，提供業者進行綠色商標布局及因應國際氣候變遷及淨零排放策略的參考。

按綠色產品9大類別群組的百分比分布狀況來看，前三大依序是「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」，其總量占綠商標申請量八成以上，可見產業商標布局是以該三大領域為重心。

智慧局表示，綠商標的申請量，我國籍申請人位居第一，其次依序為中國、日本及美國。中國在運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面的領域表現亮眼，而日本除了節約能源、氣候變遷之外，各大類均位列前三名，美國在能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面則有良好的表現。

按9大群組各大類前三大申請人的排行，統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司，為「我國綠商標申請大戶」，多次於排行榜中重複出現。其中，「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」3大領域的前二名均由統一公司、美國蘋果公司所囊括；統一公司甚至在部分大類中，均擠進前三名。

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