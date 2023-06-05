可能又有颱風！本週生成機率超過70% 路徑預測出爐：大雨躲不掉
時序進入6月，台灣周遭越來越多天氣系統在發展，中央氣象局局長鄭明典表示，台灣目前受到高氣壓系統影響，同時有北方斜壓（槽脊）系統、南方季風槽和熱帶低壓互動等影響，天氣變動快，預報不確定性也高，是很大的挑戰，氣象專家賈新興更表明，台灣東南方很快會有熱帶性低氣壓生成，然後在週三至週四（6月7日至6月8日）變成颱風，機率高達7成以上。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，菲律賓東方外海預計在今明（6月5日至6月6日）就會有熱帶性低氣壓出現，後續生成颱風的機率高於70%，該颱風未來的動向主要受到高壓系統影響，路徑可能會從台灣東方海面往北移動，除了颱風本身對台灣帶來的降雨外，颱風對「西南季風」的影響也是觀察的重點之一。
賈新興分析，目前來說，台灣附近的高氣壓很強勢，偏南風的環境讓各地一直有午後雷陣雨的發生，而週六（6月10日）開始，印度洋吹過來的西南季風較旺盛，顯示週六至下週三（6月14日），台灣各地的水氣會增多，雨量會更明顯。
不過，在週末至下週，高壓系統有減弱往東移的趨勢，除了會左右颱風路徑外，也可能導致西南季風無法直吹台灣，讓中南部出現較持續的大雨，反而是讓西南季風從台灣南方吹往巴士海峽，若這樣的條件成立，主要降雨就會在海面上，而非台灣本島；現階段較能確定的是，週末前台灣仍有午後雷陣雨、本週可能會有颱風生成、降雨到下週會更明顯，不過實際狀況有待觀察。