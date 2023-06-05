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造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

▲民進黨爆發性騷案，秘書長許立明率黨務主管鞠躬致歉。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨爆發性騷案，秘書長許立明率黨務主管鞠躬致歉。（圖／記者呂炯昌攝）

政治中心／台北報導

Netflix 夯劇《人選之人—造浪者》是台灣首部探討政治幕僚的職人劇，從幕僚觀點來看政壇幕後的點點滴滴，4月底上映後佳評如潮。近日因政壇陸續爆發性騷案，情節與劇情有頗多類似之處，更可見戲如人生，很多劇情內容確實都在政壇中實際上演。《NOWnews今日新聞》推出「造浪者現形」專題，從各個面向，請朝野各政黨幕僚討論，他們自己的生活，是否都與《人選之人》有相似之處。

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《人選之人》女主角翁文方，飾演的是政黨的文宣部副主任，她的女性部屬遭到性騷擾，她主張一定要處理，「我們不要就這樣算了，好不好，很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」這也是此波#MeToo首位爆料的民進黨前黨工，在臉書引用的台詞。實際上，不論哪個政黨，確實一直都有性騷的傳聞，但處理方式則因人而異，有的立委或議員，會明快處理，直接開除，但若加害人是資深黨工，又遇上保守主管，可能就會考慮「家醜不外揚」，選擇私了，並未直接懲處。

一名曾協助打市長選戰的國民黨幕僚說，曾聽聞過一名男黨工跟蹤女黨工，而被跟蹤的女黨工當下向主管反應，主管詢問對方希望如何處置？被跟蹤的女黨工表明，不希望再看到跟蹤者，隨即主管爽快將跟蹤者給調開，並未多向跟蹤者詢問了解事實，直接讓對方較少在黨部出現，而調離後主管也會再向被跟蹤者詢問，是否能接受此處理方式？雖是如此，但仍有許多女黨工選擇隱忍，並沒有去向主管報告。

也有一名藍營黨部幕僚說，個人的私生活只能靠個人自律，不太可能全部用規範來要求成員，過去有聽過類似情形發生後，候選人要求該行為人道歉並開除。幕僚說，處理性騷擾案，重點是要明快、果斷處理，通常不至於影響選情，畢竟是個人不當行為，只要不要刻意包庇，就比較不會讓對手陣營有機會大作文章。

一名綠營幕僚說，他自己的主管算明理，一旦知道員工被性騷擾，就算不想鬧大，也還是會處處顧慮，讓兩人盡量不在同個場合一起工作。他也認為，以前確實聽過性騷擾被搓掉的情事，不過隨著時代進步，受害人如果真的很在意，就算被上面意圖搓掉也不會忍氣吞聲，反而會像翁文方一樣「大鳴大放」，除非是當事人因為真心喜歡老闆、想要老闆選上，所以自己選擇吞忍。

曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，大事化小、小事化無的前提是黨中央到底有無正視這個案件，例如還受害者清白、替她主持公道，才可能大事化小，如果黨中央沒有正視問題，慢慢累積就會變成大事件，接著就會一發不可收拾，就像現在的民進黨。

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