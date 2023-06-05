造浪者現形1／各黨都有性騷傳聞！要果斷處理　幫受害者主持公道

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一名曾協助打市長選戰的國民黨幕僚說，曾聽聞過一名男黨工跟蹤女黨工，而被跟蹤的女黨工當下向主管反應，主管詢問對方希望如何處置？被跟蹤的女黨工表明，不希望再看到跟蹤者，隨即主管爽快將跟蹤者給調開，並未多向跟蹤者詢問了解事實，直接讓對方較少在黨部出現，而調離後主管也會再向被跟蹤者詢問，是否能接受此處理方式？雖是如此，但仍有許多女黨工選擇隱忍，並沒有去向主管報告。
也有一名藍營黨部幕僚說，個人的私生活只能靠個人自律，不太可能全部用規範來要求成員，過去有聽過類似情形發生後，候選人要求該行為人道歉並開除。幕僚說，處理性騷擾案，重點是要明快、果斷處理，通常不至於影響選情，畢竟是個人不當行為，只要不要刻意包庇，就比較不會讓對手陣營有機會大作文章。
一名綠營幕僚說，他自己的主管算明理，一旦知道員工被性騷擾，就算不想鬧大，也還是會處處顧慮，讓兩人盡量不在同個場合一起工作。他也認為，以前確實聽過性騷擾被搓掉的情事，不過隨著時代進步，受害人如果真的很在意，就算被上面意圖搓掉也不會忍氣吞聲，反而會像翁文方一樣「大鳴大放」，除非是當事人因為真心喜歡老闆、想要老闆選上，所以自己選擇吞忍。
曾任台北市前市長柯文哲幕僚、現任台北市議員林珍羽說，大事化小、小事化無的前提是黨中央到底有無正視這個案件，例如還受害者清白、替她主持公道，才可能大事化小，如果黨中央沒有正視問題，慢慢累積就會變成大事件，接著就會一發不可收拾，就像現在的民進黨。
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